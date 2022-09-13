Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

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В Самарской области 13 сентября выявлен 1 681 новый случай COVID-19:

- 648 в г. Самара

- 638 в г. Тольятти

- 55 в г. Сызрань

- 44 в г. Новокуйбышевск

- 37 в г. Отрадный

- 30 в Похвистневском районе

- 26 в Нефтегорском районе

- 25 в г. Похвистнево

- 21 в Безенчукском районе

- 13 в Алексеевском районе

- 13 в Волжском районе

- 12 в Большечерниговском районе

- 12 в г. Кинель

- 11 в Клявлинском районе

- 10 в Большеглушицком районе

- 9 в Хворостянском районе

- 9 в Сергиевском районе

- 8 в Кинель-Черкасском районе

- 8 в Елховском районе

- 7 в Пестравском районе

- 5 в Камышлинском районе

- 5 в Сызранском районе

- 4 в Ставропольском районе

- 4 в Приволжском районе

- 4 в Богатовском районе

- 4 в г. Октябрьск

- 4 в Борском районе

- 3 в Красноармейском районе

- 3 в Кошкинском районе

- 3 в г. Жигулевск

- 3 в г. Чапаевск

- 2 в Красноярском районе

- 1 в Шигонском районе

Фото: ru.freepik.com