Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

В Самарской области 13 сентября выявлен 1 681 новый случай COVID-19:
- 648 в г. Самара
- 638 в г. Тольятти
- 55 в г. Сызрань
- 44 в г. Новокуйбышевск
- 37 в г. Отрадный
- 30 в Похвистневском районе
- 26 в Нефтегорском районе
- 25 в г. Похвистнево
- 21 в Безенчукском районе
- 13 в Алексеевском районе
- 13 в Волжском районе
- 12 в Большечерниговском районе
- 12 в г. Кинель
- 11 в Клявлинском районе
- 10 в Большеглушицком районе
- 9 в Хворостянском районе
- 9 в Сергиевском районе
- 8 в Кинель-Черкасском районе
- 8 в Елховском районе
- 7 в Пестравском районе
- 5 в Камышлинском районе
- 5 в Сызранском районе
- 4 в Ставропольском районе
- 4 в Приволжском районе
- 4 в Богатовском районе
- 4 в г. Октябрьск
- 4 в Борском районе
- 3 в Красноармейском районе
- 3 в Кошкинском районе
- 3 в г. Жигулевск
- 3 в г. Чапаевск
- 2 в Красноярском районе
- 1 в Шигонском районе
Фото: ru.freepik.com