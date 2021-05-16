Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

55

16 мая в регионе подтвержден 121 случай новой коронавирусной инфекции:

- 39 в г. Самара

- 28 в г. Тольятти

- 16 в г. Сызрань

- 8 в г. Новокуйбышевск

- 7 в г. Октябрьск

- 5 в г. Отрадный

- 4 в г. Похвистнево

- 3 в Шигонском районе

- 2 в Богатовском районе

- 2 в Волжском районе

- 2 в Приволжском районе

- 2 в г. Чапаевск

- 1 в Борском районе

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Сызранском районе

112 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 9 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 63296 случаев коронавируса.



Скончались 1722 человека (нарастающим итогом), в том числе

женщины 69, 82 лет, страдавшие заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы;

женщины 51, 59, 65, 77, 83 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;

женщины 64, 83 лет, мужчины 55, 74, 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчины 70, 70 лет, страдавшие заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;

мужчина 71 года;

​​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 53,93, по стране - 79,36.

​​Коэффициент летальности в области - 2,72, в стране - 2,35.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8076, нарастающим итогом 2467248.