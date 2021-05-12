Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

12 мая в регионе подтверждено 97 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 24 в г. Самара
- 34 в г. Тольятти
- 8 в Ставропольском районе
- 6 в Нефтегорском районе
- 4 в Безенчукском районе
- 3 в г. Новокуйбышевск
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в Пестравском районе
- 2 в г. Сызрань
- 2 в г. Кинель
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Красноярском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в г. Похвистнево
- 1 в г. Чапаевск
85 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 12 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 62870 случаев коронавируса.
Скончались 1662 человека (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 64, 67, 69, 70, 92 лет, женщины 58, 64, 65, 68, 77, 79, 92 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 44, 73 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 83 лет, страдавшая заболеванием органов дыхания
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 52,05, по стране - 78,31.
Коэффициент летальности в области - 2,64, в стране - 2,33.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 5823, нарастающим итогом 2439019.