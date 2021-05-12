Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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12 мая в регионе подтверждено 97 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 24 в г. Самара

- 34 в г. Тольятти

- 8 в Ставропольском районе

- 6 в Нефтегорском районе

- 4 в Безенчукском районе

- 3 в г. Новокуйбышевск

- 2 в Красноармейском районе

- 2 в Приволжском районе

- 2 в Алексеевском районе

- 2 в Пестравском районе

- 2 в г. Сызрань

- 2 в г. Кинель

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Красноярском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в г. Похвистнево

- 1 в г. Чапаевск

85 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 12 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 62870 случаев коронавируса.



Скончались 1662 человека (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 64, 67, 69, 70, 92 лет, женщины 58, 64, 65, 68, 77, 79, 92 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 44, 73 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 83 лет, страдавшая заболеванием органов дыхания

​​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 52,05, по стране - 78,31.

​​Коэффициент летальности в области - 2,64, в стране - 2,33.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 5823, нарастающим итогом 2439019.