Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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9 мая в регионе подтверждено 94 случая новой коронавирусной инфекции:

- 34 в г. Самара

- 27 в г. Тольятти

- 9 в г. Сызрань

- 7 в г.Новокуйбышевск

- 3 в г. Отрадный

- 2 в Алексеевском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в г. Похвистнево

- 2 в г. Октябрьск

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Елховском районе

78 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 16 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 62579 случаев коронавируса.



Скончались 1615 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 78, 83, 94 лет, мужчины 65, 78, 79, 88, 93 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 50 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы;

женщины 67, 72, 72, 79 лет, мужчина 78 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 83 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;

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Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 50,58, по стране - 77,62.

​​Коэффициент летальности в области - 2,58, в стране - 2,32.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6419, нарастающим итогом 2421642.