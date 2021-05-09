Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

9 мая в регионе подтверждено 94 случая новой коронавирусной инфекции:
- 34 в г. Самара
- 27 в г. Тольятти
- 9 в г. Сызрань
- 7 в г.Новокуйбышевск
- 3 в г. Отрадный
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в г. Похвистнево
- 2 в г. Октябрьск
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Елховском районе
78 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 16 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 62579 случаев коронавируса.
Скончались 1615 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 78, 83, 94 лет, мужчины 65, 78, 79, 88, 93 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 50 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы;
женщины 67, 72, 72, 79 лет, мужчина 78 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 83 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 50,58, по стране - 77,62.
Коэффициент летальности в области - 2,58, в стране - 2,32.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6419, нарастающим итогом 2421642.