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В Самарской областной библиотеке для слепых состоялось торжественное открытие персональной выставки Аэлиты Евдокимовой
В Самарской областной библиотеке для слепых состоялось торжественное открытие персональной выставки Аэлиты Евдокимовой
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В Самарской областной библиотеке для слепых состоялось торжественное открытие персональной выставки Аэлиты Евдокимовой

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В Самарской областной библиотеке для слепых состоялось торжественное открытие персональной выставки Аэлиты Евдокимовой

В Самарской областной библиотеке для слепых состоялось торжественное открытие персональной выставки Аэлиты Евдокимовой «Аэлита: за гранью плоскости».

Экспозиция представляет собой уникальное мультисенсорное пространство, объединяющее визуальное и тактильное восприятие искусства и доступное для посетителей с различными особенностями здоровья.

Главная особенность выставки заключается в том, что произведения созданы в технике фактурной живописи: среди экспонатов представлены не только картины, которые можно и нужно трогать руками, но и различные предметы интерьера.

Важным элементом погружения в искусство стало мультисенсорное сопровождение выставки. Тактильный опыт органично дополняется специальной звуковой дорожкой, которую можно запустить с помощью QR-кода.

Тифлокомментирование помогает незрячим и слабовидящим посетителям собрать тактильные ощущения в целостный образ, создавая среду, где каждый элемент работает на общее понимание и глубокое эмоциональное восприятие произведения. Кроме того, все произведения подписаны рельефно-точечным шрифтом Брайля, что делает выставку по-настоящему доступной.

Выставка будет работать для всех желающих с до 30 октября, с понедельника по субботу, с 9:00 до 17:00.

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