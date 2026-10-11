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Стартовала новая заявочная кампания отбора «Музконтент ПФКИ»

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Стартовала новая заявочная кампания отбора «Музконтент ПФКИ»

До 27 октября 2026 года вы можете подать заявку на создание ценностно ориентированного музыкального аудиовизуального контента для детей и молодёжи. К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Что можно создать при поддержке Фонда: песни, клипы, муд-видео, альбомы. Жанровых ограничений нет — главное, чтобы проект соответствовал одному из пяти тематических направлений и был востребован у аудитории от 6 до 35 лет.

 Подать заявку и изучить конкурсную документацию: контент.пфки.рф

Отбор «Музконтент ПФКИ» проводится в рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети».

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