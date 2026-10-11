Самарских рыбаков предупреждают о рисках при понизившейся температуре воды

Температура воды в водоемах Самарской области опустилась до 7–8 градусов. В таких условиях выход на маломерных судах становится особенно опасным, предупредили в региональном МЧС.

По данным спасателей, при падении в холодную воду человек быстро теряет способность нормально двигаться. Намокшая одежда становится тяжелее и затрудняет удержание на поверхности, что повышает риск утопления.

Инспекторы ГИМС рекомендуют рыбакам отказаться от рискованных выходов на воду. Перед поездкой необходимо проверить прогноз погоды: при сильном ветре безопаснее остаться на берегу.

Также специалисты напоминают о правилах безопасности. Перед выходом на воду нужно проверить техническое состояние лодки, не превышать допустимую грузоподъемность и надеть на себя спасательный жилет. Употреблять алкоголь перед выходом на воду категорически запрещено.

Во время плохой видимости и в сумерках необходимо использовать исправные бортовые и топовые навигационные огни, пишет Самарская газета.