Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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11 августа в регионе подтвержден 451 случай новой коронавирусной инфекции:



- 173 в г. Самара

- 90 в г. Тольятти

- 19 в г. Чапаевск

- 18 в г. Кинель

- 17 в г. Новокуйбышевск

- 14 в г. Отрадный

- 12 в Волжском районе

- 12 в г. Сызрань

- 11 в Красноярском районе

- 10 в Похвистневском районе

- 10 в г. Похвистнево

- 9 в Кинель-Черкасском районе

- 9 в Сергиевском районе

- 6 в Ставропольском районе

- 6 в Камышлинском районе

- 6 в Богатовском районе

- 6 в Кинельском районе

- 4 в Приволжском районе

- 4 в г. Октябрьск

- 4 в Борском районе

- 4 в г. Жигулевск

- 2 в Сызранском районе

- 2 в Алексеевском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Елховском районе

423 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 28 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 81390 случаев коронавируса.



Скончались 2819 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 53, 64 лет, женщина 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 50, 61, 63, 70, 83, 84 лет, мужчины 67, 71, 73, 81, 82, 90 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 74 лет, мужчины 67, 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;

женщина 69 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 88,29, по стране - 114,55.

​​Коэффициент летальности в области - 3,46, в стране - 2,57.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7106, нарастающим итогом 3156610.