Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

11 августа в регионе подтвержден 451 случай новой коронавирусной инфекции:
- 173 в г. Самара
- 90 в г. Тольятти
- 19 в г. Чапаевск
- 18 в г. Кинель
- 17 в г. Новокуйбышевск
- 14 в г. Отрадный
- 12 в Волжском районе
- 12 в г. Сызрань
- 11 в Красноярском районе
- 10 в Похвистневском районе
- 10 в г. Похвистнево
- 9 в Кинель-Черкасском районе
- 9 в Сергиевском районе
- 6 в Ставропольском районе
- 6 в Камышлинском районе
- 6 в Богатовском районе
- 6 в Кинельском районе
- 4 в Приволжском районе
- 4 в г. Октябрьск
- 4 в Борском районе
- 4 в г. Жигулевск
- 2 в Сызранском районе
- 2 в Алексеевском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Елховском районе
423 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 28 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 81390 случаев коронавируса.
Скончались 2819 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 53, 64 лет, женщина 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 50, 61, 63, 70, 83, 84 лет, мужчины 67, 71, 73, 81, 82, 90 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 74 лет, мужчины 67, 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;
женщина 69 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 88,29, по стране - 114,55.
Коэффициент летальности в области - 3,46, в стране - 2,57.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7106, нарастающим итогом 3156610.