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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

26 июля 2021 14:24
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В Самаре заболели 176 человек.

26 июля в регионе подтверждено 335 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 176 в г. Самара
- 62 в г. Тольятти
- 25 в г. Новокуйбышевск
- 10 в Пестравском районе
- 6 в Кошкинском районе
- 5 в г. Кинель
- 4 в г. Сызрань
- 3 в Ставропольском районе
- 3 в Кинель-Черкасском районе
- 3 в Исаклинском районе
- 3 в Кинельском районе
- 3 в г. Жигулевск
- 3 в г. Чапаевск
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Елховском районе
- 2 в Волжском районе
- 2 в г. Отрадный
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в Красноярском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в Борском районе
- 1 в г. Похвистнево
- 1 в г. Октябрьск

312 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 23 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 74277 случаев коронавируса.

Скончались 2574 человека (нарастающим итогом), в том числе
мужчина 69 лет, женщина 83 лет;
мужчина 75 лет, женщина 95 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 79, 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем и почек;
женщина 75 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;
женщина 61 года, мужчина 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем;
мужчина 66 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 80,61, по стране - 105,89.
Коэффициент летальности в области - 3,47, в стране - 2,51.

 Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8392, нарастающим итогом 3021534.

Теги: коронавирус новые случаи

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