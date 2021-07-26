Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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26 июля в регионе подтверждено 335 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 176 в г. Самара

- 62 в г. Тольятти

- 25 в г. Новокуйбышевск

- 10 в Пестравском районе

- 6 в Кошкинском районе

- 5 в г. Кинель

- 4 в г. Сызрань

- 3 в Ставропольском районе

- 3 в Кинель-Черкасском районе

- 3 в Исаклинском районе

- 3 в Кинельском районе

- 3 в г. Жигулевск

- 3 в г. Чапаевск

- 2 в Красноармейском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Елховском районе

- 2 в Волжском районе

- 2 в г. Отрадный

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Нефтегорском районе

- 1 в Красноярском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Шигонском районе

- 1 в Борском районе

- 1 в г. Похвистнево

- 1 в г. Октябрьск

312 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 23 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 74277 случаев коронавируса.

Скончались 2574 человека (нарастающим итогом), в том числе

мужчина 69 лет, женщина 83 лет;

мужчина 75 лет, женщина 95 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 79, 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем и почек;

женщина 75 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;

женщина 61 года, мужчина 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем;

мужчина 66 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 80,61, по стране - 105,89.

Коэффициент летальности в области - 3,47, в стране - 2,51.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8392, нарастающим итогом 3021534.