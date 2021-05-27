Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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27 мая в регионе подтверждено 75 случаев новой коронавирусной инфекции:

-17 в г. Самара

- 11 в г. Тольятти

- 6 в г. Кинель

- 5 в Волжском районе

- 4 в Ставропольском районе

- 4 в Шигонском районе

- 3 в Безенчукском районе

- 3 в г. Новокуйбышевск

- 2 в Похвистневском районе

- 2 в Красноярском районе

- 2 в Кинель-Черкасском районе

- 2 в Пестравском районе

- 2 в Кинельском районе

- 2 в г. Похвистнево

- 2 в г. Жигулевск

- 2 в г. Октябрьск

- 2 в г. Сызрань

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в г. Чапаевск

73 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 2 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 64451 случай коронавируса.



Скончались 1887 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 67, 70, 78, 79, 80 лет, мужчины 49, 58 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;

мужчины 70, 70, 72, 79 лет, женщины 83, 92 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 95 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием;

женщина 66 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, органов дыхания;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 59,09, по стране - 82,19.

Коэффициент летальности в области - 2,93, в стране - 2,38.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8273, нарастающим итогом 2553339.