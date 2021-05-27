Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

27 мая в регионе подтверждено 75 случаев новой коронавирусной инфекции:
-17 в г. Самара
- 11 в г. Тольятти
- 6 в г. Кинель
- 5 в Волжском районе
- 4 в Ставропольском районе
- 4 в Шигонском районе
- 3 в Безенчукском районе
- 3 в г. Новокуйбышевск
- 2 в Похвистневском районе
- 2 в Красноярском районе
- 2 в Кинель-Черкасском районе
- 2 в Пестравском районе
- 2 в Кинельском районе
- 2 в г. Похвистнево
- 2 в г. Жигулевск
- 2 в г. Октябрьск
- 2 в г. Сызрань
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в г. Чапаевск
73 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 2 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 64451 случай коронавируса.
Скончались 1887 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 67, 70, 78, 79, 80 лет, мужчины 49, 58 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;
мужчины 70, 70, 72, 79 лет, женщины 83, 92 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 95 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием;
женщина 66 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, органов дыхания;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 59,09, по стране - 82,19.
Коэффициент летальности в области - 2,93, в стране - 2,38.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8273, нарастающим итогом 2553339.