Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

24 мая в регионе подтвержден 81 случай новой коронавирусной инфекции:
- 31 в г.Самара
- 20 в г.Тольятти
- 9 в г. Сызрань
- 4 в г. Новокуйбышевск
- 4 в Волжском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 2 в г. Чапаевск
- 2 в г. Кинель
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в г. Похвистнево
71 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 10 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 64224 случая коронавируса.
Скончались 1842 человека (нарастающим итогом), в том числе
женщины 48, 56, 77, 84 лет, мужчины 68, 83, 83, 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 39 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и инфекционным заболеванием;
женщина 78 лет, мужчина 71 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем, органов дыхания;
женщины 64, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем;
женщина 57 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем, онкологическим заболеванием;
женщина 66 лет;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 57,69, по стране - 81,37.
Коэффициент летальности в области - 2,87, в стране - 2,37.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7635, нарастающим итогом 2529970.