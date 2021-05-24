Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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24 мая в регионе подтвержден 81 случай новой коронавирусной инфекции:

- 31 в г.Самара

- 20 в г.Тольятти

- 9 в г. Сызрань

- 4 в г. Новокуйбышевск

- 4 в Волжском районе

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 2 в Кошкинском районе

- 2 в г. Чапаевск

- 2 в г. Кинель

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Шигонском районе

- 1 в г. Похвистнево

71 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 10 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 64224 случая коронавируса.



Скончались 1842 человека (нарастающим итогом), в том числе

женщины 48, 56, 77, 84 лет, мужчины 68, 83, 83, 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 39 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и инфекционным заболеванием;

женщина 78 лет, мужчина 71 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем, органов дыхания;

женщины 64, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем;

женщина 57 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем, онкологическим заболеванием;

женщина 66 лет;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 57,69, по стране - 81,37.

Коэффициент летальности в области - 2,87, в стране - 2,37.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7635, нарастающим итогом 2529970.