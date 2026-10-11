В России предложили дать отцам возможность бесплатно повышать квалификацию

Отцам, воспитывающим двух и более детей, следует дать возможность бесплатно повышать квалификацию или проходить переподготовку. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам семьи Сергей Рыбальченко.

По его словам, сейчас в России бесплатное дополнительное образование могут получать многодетные родители, то есть семьи с тремя и более детьми. Рыбальченко отметил, что для мам, воспитывающих детей дошкольного возраста, действуют разные меры поддержки, включая бесплатное повышение квалификации. Для пап таких программ нет.

«Они должны получить возможность повысить свою конкурентоспособность на рынке труда», — сказал Рыбальченко.

По его мнению, такая мера в итоге увеличит доходы семьи. Для начала ее можно предложить для отцов двух и более детей, добавил он.

До этого вице-спикер Госдумы Борис Чернышев предлагал дать отцам право на 14-дневный оплачиваемый отпуск в течение трех месяцев с рождения или усыновления ребенка. С соответствующей инициативой он обратился к главе Минтруда Антону Котякову. По его словам, такой подход позволит семье самостоятельно выбрать удобный период поддержки.