«Яндекс» начал восстанавливать работу сервисов после сбоев

Российская компания «Яндекс» приступила к поэтапному восстановлению доступа к своим сервисам после перебоев в работе. По данным корпорации, пользователям вновь становятся доступны «Алиса», поисковая система, «Яндекс Карты», такси, почта и другие продукты. При этом отдельные функции пока остаются недоступными.

В компании пояснили, что инженеры в первую очередь занимаются восстановлением наиболее востребованных сервисов, которыми пользуется больше всего клиентов.

Сбои произошли на фоне серии атак беспилотников на инфраструктуру «Яндекса». 8 октября компания сообщила о повреждении центра обработки данных в Сасове Рязанской области, на следующий день аналогичный инцидент произошел в Калуге.

11 октября был поврежден дата-центр во Владимире, который полностью прекратил работу. Таким образом, инфраструктура компании пострадала в результате трех инцидентов за неделю, пишет Коммерсантъ.