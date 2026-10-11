В Самаре должностное лицо оштрафовано за ненадлежащее рассмотрение обращения гражданина

Прокуратура города Самары провела проверку по факту ненадлежащего рассмотрения обращения местного жителя.

Установлено, что в адрес Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара поступило обращение местного жителя по вопросам восстановления уличного освещения и ремонта дорожного покрытия по улице Гидроузловской.

Однако заместитель руководителя городского департамента нарушил установленный федеральным законодательством порядок рассмотрения обращения, не рассмотрев доводы заявителя в полном объеме.

Прокуратура города возбудила в отношении должностного лица дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

Постановлением суда виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры заявитель получил ответ на все указанные в обращении вопросы.