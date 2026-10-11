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В Тольятти двое участников организованной группы осуждены за мошенничество на 13,5 млн рублей

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В Тольятти двое участников организованной группы осуждены за мошенничество на 13,5 млн рублей

Прокуратура Автозаводского района г. Тольятти поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

В ходе рассмотрения уголовного дела государственное обвинение доказало, что мужчины, действуя в составе организованной преступной группы под руководством иных лиц, совместно с директором одной из коммерческих организаций и неустановленными лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, под видом оказания брокерских услуг на валютном рынке совершили хищение денежных средств у 28 граждан на общую сумму свыше 13,4 млн рублей. Кроме того, они лишили 8 человек права на принадлежащие им жилые помещения.

С учетом позиции прокурора каждому из виновных назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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