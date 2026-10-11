ЕК планирует ужесточить выдачу туристических виз для россиян

Еврокомиссия планирует в начале 2027 года рассмотреть предложение об ужесточении визовых правил для российских туристов якобы с целью защиты от гибридных атак, пишет газета Politico.

«Чиновники в Брюсселе дорабатывают планы по ужесточению визовых правил для сотен тысяч россиян, ежегодно посещающих страны ЕС в качестве туристов», — говорится в материале.

ЕК намерена внести соответствующие предложения в начале 2027 года, после того как ряд стран, включая Польшу, Швецию и Эстонию, настояли на ужесточении визовых правил для россиян, в том числе ветеранов СВО, пишет РТ.