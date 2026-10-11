список ограниченных к ввозу грузинских товаров в РФ может расшириться

Список грузинских товаров, ввоз которых в Россию ограничен, может расшириться, если местные компании продолжат финансировать противников РФ. Такое мнение 11 октября в беседе с «Известиями» выразил лидер грузинской партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия.

«Я еще раз хочу сказать, что это мое личное мнение и мнение большинства наших сторонников, что эти компании недобросовестно вели себя в отношении России и россиян», — сказал он.

Пипия также допустил, что в дальнейшем ограничения могут выйти за рамки винодельческой продукции, затронув в том числе сельскохозяйственные товары.

Он подчеркнул, что подобное развитие событий возможно в случае продолжения финансирования деятельности против России со стороны грузинских компаний. В таком случае бренды могут лишиться до 70% доходов. Потеря российского рынка может привести к сокращению рабочих мест и снижению поступлений в бюджет Грузии.