В АТОР предупредили о задержках с оформлением ваучеров и билетов для туристов

Из-за сбоя в работе сервисов «Яндекса» у клиентов некоторых турагентств могут возникнуть задержки с оформлением ваучеров и авиабилетов. При этом все оплаченные бронирования подтверждены. Об этом 11 октября сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как уточнили в организации, проблема касается только выдачи документов. В отдельных случаях турагентствам приходится запрашивать их у туроператоров через дополнительные каналы связи.

Большинство сайтов туроператоров, входящих в АТОР, продолжают работать в штатном режиме. Сбой затронул ресурс одного из крупных игроков рынка, однако компания провела технические работы по перенаправлению трафика в обход «Яндекса». Позднее в ассоциации сообщили, что сайт снова доступен.

«Также временно недоступно бронирование на двух крупных онлайн-агрегаторах пакетных туров. Там тоже ведутся технические работы, сайты должны вскоре заработать», — добавили в сообщении в Telegram-канале.

В АТОР призвали туристов не беспокоиться из-за возможных задержек с получением документов. Рейсы по ранее оформленным билетам состоятся, даже если электронный билет еще не поступил на почту. Для регистрации на рейс достаточно паспорта. Оплаченные отели и другие услуги, включенные в тур, остаются в силе, пишут "Известия".