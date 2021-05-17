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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

17 мая 2021 17:21
128
В Самаре заболели 53 человека.

17 мая в регионе подтвержден 117 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 53 в г. Самара
- 32 в г. Тольятти
- 15 в г. Новокуйбышевск
- 7 в г. Сызрань
- 4 в г. Кинель
- 2 в Волжском районе
- 2 в Кинельском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в г. Октябрьск

106 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 11 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 63413 случаев коронавируса.

Скончались 1737 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 64, 65, 67, 69, 71, 73, 84 лет, женщины 48, 62, 64, 79, 81, 89 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы
женщина 82 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;
мужчина 58 лет, страдавший заболеваниями пищеварительной системы;
​​​

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 54,4, по стране - 79,59.

​​Коэффициент летальности в области - 2,74, в стране - 2,35.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6658, нарастающим итогом 2473906.

Теги: коронавирус новые случаи

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