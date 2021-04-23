Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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23 апреля в регионе подтвержден 191 случай новой коронавирусной инфекции:

- 73 в г. Самара

- 28 в г. Тольятти

- 19 в г. Чапаевск

- 11 в г. Сызрань

- 7 в г. Новокуйбышевск

- 7 в Волжском районе

- 5 в Ставропольском районе

- 5 в Шенталинском районе

- 4 в г. Кинель

- 3 в Большечерниговском районе

- 3 в Большеглушицком районе

- 3 в Пестравском районе

- 3 в Борском районе

- 3 в г. Отрадный

- 2 в Красноармейском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в Кинель-Черкасском районе

- 2 в Сызранском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Алексеевском районе

171 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 20 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 60244 случая коронавируса.



Скончались 1415 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчина 43 лет, женщины 70, 77, 78 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем;

мужчины 60, 62, 68, 79, 80, 80, 91 года, женщина 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 66, 78 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;

мужчина 68 лет.

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Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 44,32, по стране - 73,63.

Коэффициент летальности в области - 2,35, в стране - 2,27.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7366, нарастающим итогом 2325092.