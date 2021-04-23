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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

23 апреля 2021 14:26
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В Самаре заболели 73 человека.

 23 апреля в регионе подтвержден 191 случай новой коронавирусной инфекции:

- 73 в г. Самара
- 28 в г. Тольятти
- 19 в г. Чапаевск
- 11 в г. Сызрань
- 7 в г. Новокуйбышевск
- 7 в Волжском районе
- 5 в Ставропольском районе
- 5 в Шенталинском районе
- 4 в г. Кинель
- 3 в Большечерниговском районе
- 3 в Большеглушицком районе
- 3 в Пестравском районе
- 3 в Борском районе
- 3 в г. Отрадный
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в Кинель-Черкасском районе
- 2 в Сызранском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Алексеевском районе

171 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 20 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 60244 случая коронавируса.

Скончались 1415 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчина 43 лет, женщины 70, 77, 78 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем;
мужчины 60, 62, 68, 79, 80, 80, 91 года, женщина 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 66, 78 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;
мужчина 68 лет.
​​

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 44,32, по стране - 73,63.

Коэффициент летальности в области - 2,35, в стране - 2,27.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7366, нарастающим итогом 2325092.

Теги: коронавирус новые случаи

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