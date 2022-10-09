Эксперт рассказал, что замораживание и размораживание хлеба перед употреблением сделает его более полезным

169

Российский автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов рассказал, что продукты с большим количеством крахмала следует замораживать и размораживать, пишут "Известия". Об этом в воскресенье, 9 октября, он сообщил в беседе с радио Sputnik.

По словам Малоземова, заморозка меняет структуру крахмала, превращая его в резистентный крахмал, благодаря чему сахар расщепляется медленнее и наносит меньше вреда.

«При заморозке хлеба формируется так называемый резистентный крахмал, который не приводит к сахарному «взрыву» в организме от моментального расщепления пищеварительными ферментами. Он медленнее расщепляется до сахара, поэтому наносит меньше вреда», — объяснил Малоземов.

Такой же метод можно применять и к рису и картофелю, которые тоже содержат большое количество крахмала.

«Можно просто сварить рис и поставить в холодильник. На следующий день при разогревании он будет уже более полезным, чем свежесваренный. Тот же самый эффект с вареной картошкой», — отметил эксперт.

Он добавил, что такой способ употребления пищи рекомендуется людям, которые предрасположены к сахарному диабету и быстрому набору веса.

«Многие из тех, кто отмечает быстрое нарастание массы тела, на самом деле находятся в состоянии преддиабета, когда надо внимательно относиться к продуктам, повышающим уровень сахара в крови, и крахмал здесь на первом месте, потому что он это делает очень быстро», — добавил ведущий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков