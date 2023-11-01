Эксперт: "Мнение о том, что алкоголь снимает стресс, является фатальным заблуждением"

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Заведующий экспертно-методическим отделением Самарского областного клинического наркологического диспансера, врач-психиатр-нарколог высшей категории, кандидат медицинских наук Сергей Царёв:



"Мнение о том, что алкоголь снимает стресс, является фатальным заблуждением.



В момент стресса организм человека запускает защитные механизмы ответного воздействия, которые меняют работу нервной и эндокринной систем. Гипоталамус и гипофиз, находящиеся в головном мозге, в этот момент высвобождают определённые гормоны. Этанол выступает в роли депрессанта и сам является стрессором.



Употребление алкоголя в период сильного эмоционального напряжения способствует увеличению стрессовых гормонов.



Повышение продукции гормонов стресса приводит к:

- дисфункции систем и органов

- развитию хронических патологий

- депрессии

- повышению артериального давления

- ожирению

- другим неблагоприятным последствиям.



Употребление спиртных напитков, угнетая работу центральной нервной системы, приводит к временной иллюзии душевного комфорта. Иллюзорность развеивается в процессе вывода продуктов распада алкоголя из организма.



В результате интоксикации ухудшается самочувствие, появляется абстинентный синдром, провоцирующий повышенную слабость и физический дискомфорт.



Этанол снижает активность защитных механизмов, истощает резервы организма, и усугубляет тем самым стресс. Алкоголь ухудшает способность адаптироваться к хроническому стрессу.



Необходимо отказаться от алкоголя, и лечить стресс с помощью медицинских специалистов".

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