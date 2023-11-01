Эксперт: "Мнение о том, что алкоголь снимает стресс, является фатальным заблуждением"

Заведующий экспертно-методическим отделением Самарского областного клинического наркологического диспансера, врач-психиатр-нарколог высшей категории, кандидат медицинских наук Сергей Царёв:
"Мнение о том, что алкоголь снимает стресс, является фатальным заблуждением.
В момент стресса организм человека запускает защитные механизмы ответного воздействия, которые меняют работу нервной и эндокринной систем. Гипоталамус и гипофиз, находящиеся в головном мозге, в этот момент высвобождают определённые гормоны. Этанол выступает в роли депрессанта и сам является стрессором.
Употребление алкоголя в период сильного эмоционального напряжения способствует увеличению стрессовых гормонов.
Повышение продукции гормонов стресса приводит к:
- дисфункции систем и органов
- развитию хронических патологий
- депрессии
- повышению артериального давления
- ожирению
- другим неблагоприятным последствиям.
Употребление спиртных напитков, угнетая работу центральной нервной системы, приводит к временной иллюзии душевного комфорта. Иллюзорность развеивается в процессе вывода продуктов распада алкоголя из организма.
В результате интоксикации ухудшается самочувствие, появляется абстинентный синдром, провоцирующий повышенную слабость и физический дискомфорт.
Этанол снижает активность защитных механизмов, истощает резервы организма, и усугубляет тем самым стресс. Алкоголь ухудшает способность адаптироваться к хроническому стрессу.
Необходимо отказаться от алкоголя, и лечить стресс с помощью медицинских специалистов".
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