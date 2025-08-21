190

Два новых бронхоскопа поступили в Самарскую городскую больницу №4 в июне 2025 года в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».



Ранее эндоскопические исследования бронхов проводились только в стационаре, в котором работают два пульмонологических отделения. Теперь современное обследование стало доступно и в поликлинике. Это особенно важно для пациентов центра амбулаторной онкологической помощи, которым необходима эта процедура для диагностики и контроля лечения.



Аппараты позволяют проводить комплексную диагностику состояния бронхиального дерева при подозрении на онкологию, пневмонию, бронхит, хроническую обструктивную болезнь лёгких и другие патологии. Метод является не только диагностическим, с возможностью взятия биопсии для исключения онкологии, но и лечебным: с его помощью очищают бронхи от слизи и гнойного содержимого, а также удаляют инородные тела.



«Бронхоскопия – безопасный и высокоинформативный метод, без которого невозможно представить современную диагностику, – отметила главный врач Наталья Виктор, – Благодаря установке новых аппаратов мы можем проводить такие исследования в нашей больнице, не направляя пациентов в Самарский областной онкологический диспансер. Это значительно ускоряет постановку диагноза и начало лечения».



Оборудование уже активно используется в работе. С момента поступления врачи-эндоскописты провели порядка 30 исследований.



Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО