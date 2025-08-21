Два новых бронхоскопа поступили в Самарскую городскую больницу №4

Я нашел ошибку
Главные новости:
Стрельба из лука - золото у тольяттинца.
Медали Кубка защитников Отечества у спортсменов Самарской области 
Документ ляжет в основу долгосрочной стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года.
В Самарской области началось обсуждение программы пространственного развития региона
«Жар-птица» — первый балет Стравинского, принесший ему мировую славу. Балет «Шехеразада» — одна из жемчужин «Русских сезонов».
САТОБ: первая премьера 95-го сезона - одноактные балеты «Жар-птица» и «Шехеразада»
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +26, +28°С.
22 августа в регионе ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков, до +28°С
700 метров российского триколора объединили более 400  участников внедорожного фестиваля "На пределе",  который прошёл в Кошкинском районе.
«Триколор объединяет!»: масштабный патриотический флэшмоб прошёл в Кошкинском и Приволжском районах области
Стартовало пленарное заседание проекта «Музейные маршруты».
В Самаре собрались представители музейного сообщества, представители бизнеса, известные блогеры
Гостями соревнований станут легенды отечественного волейбола, олимпийские чемпионы Лондона-2012 Сергей Тетюхин и Дмитрий Ильиных.
На пляже Красноармейского спуска в Самаре состоится турнир по пляжному волейболу 4х4
Во все времена офицерский состав был надежной опорой нашего государства.
Губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем офицера России
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.1
-0.25
EUR 93.48
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре начали раздавать ленты в цветах российского триколора
Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»: на площади Куйбышева выступят певица Юлианна Караулова, группы PIZZA и «Катюша»
Ветераны СВО из Самарской области - призеры Кубка защитников Отечества по волейболу сидя
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Два новых бронхоскопа поступили в Самарскую городскую больницу №4

21 августа 2025 11:30
190
Аппараты позволяют проводить комплексную диагностику состояния бронхиального дерева при подозрении на онкологию, пневмонию, бронхит, хроническую обструктивную болезнь лёгких и другие патологии.

Два новых бронхоскопа поступили в Самарскую городскую больницу №4 в июне 2025 года в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее эндоскопические исследования бронхов проводились только в стационаре, в котором работают два пульмонологических отделения. Теперь современное обследование стало доступно и в поликлинике. Это особенно важно для пациентов центра амбулаторной онкологической помощи, которым необходима эта процедура для диагностики и контроля лечения.

Аппараты позволяют проводить комплексную диагностику состояния бронхиального дерева при подозрении на онкологию, пневмонию, бронхит, хроническую обструктивную болезнь лёгких и другие патологии. Метод является не только диагностическим, с возможностью взятия биопсии для исключения онкологии, но и лечебным: с его помощью очищают бронхи от слизи и гнойного содержимого, а также удаляют инородные тела.

«Бронхоскопия – безопасный и высокоинформативный метод, без которого невозможно представить современную диагностику, – отметила главный врач Наталья Виктор, – Благодаря установке новых аппаратов мы можем проводить такие исследования в нашей больнице, не направляя пациентов в Самарский областной онкологический диспансер. Это значительно ускоряет постановку диагноза и начало лечения».

Оборудование уже активно используется в работе. С момента поступления врачи-эндоскописты провели порядка 30 исследований.

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Даже редкое употребление способно вызвать обострение хронического гастрита или язвенной болезни.
20 августа 2025, 17:25
Самарский врач-гастроэнтеролог : "Алкоголь поражает все органы и системы"
Даже редкое употребление способно вызвать обострение хронического гастрита или язвенной болезни. Здравоохранение
490
Улучшенная визуализация позволяет врачам своевременно выявлять патологии, в том числе онкологические заболевания на ранней стадии.
20 августа 2025, 16:59
В Самарскую поликлинику №1 поставлен новый ультразвуковой аппарат экспертного класса
Улучшенная визуализация позволяет врачам своевременно выявлять патологии, в том числе онкологические заболевания на ранней стадии. Здравоохранение
462
На данный момент в распоряжении больницы 11 машин неотложной медицинской помощи.
20 августа 2025, 13:59
Самарская областная детская больница получила 5 новых автомобилей
На данный момент в распоряжении больницы 11 машин неотложной медицинской помощи. Здравоохранение
460
Здравоохранение
Аппараты позволяют проводить комплексную диагностику состояния бронхиального дерева при подозрении на онкологию, пневмонию, бронхит, хроническую обструктивную болезнь лёгких и другие патологии.
21 августа 2025  11:30
Два новых бронхоскопа поступили в Самарскую городскую больницу №4
190
Даже редкое употребление способно вызвать обострение хронического гастрита или язвенной болезни.
20 августа 2025  17:25
Самарский врач-гастроэнтеролог : "Алкоголь поражает все органы и системы"
493
Улучшенная визуализация позволяет врачам своевременно выявлять патологии, в том числе онкологические заболевания на ранней стадии.
20 августа 2025  16:59
В Самарскую поликлинику №1 поставлен новый ультразвуковой аппарат экспертного класса
466
На данный момент в распоряжении больницы 11 машин неотложной медицинской помощи.
20 августа 2025  13:59
Самарская областная детская больница получила 5 новых автомобилей
462
Устройство позволяет хирургу точно, быстро и более эффективно провести операцию по взятию биопсии.
20 августа 2025  10:01
В СамГМУ разработали первое российское направляющее устройство для операций на головном мозге
349
Была выполнена полная замена всех инженерных коммуникаций: систем тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения.
19 августа 2025  19:58
В селе Кабановка Кинель-Черкасского района открылся обновлённый офис врача общей практики
584
Документ направлен на развитие системы непрерывного профессионального развития медицинских кадров региона, повышение квалификации среднего медицинского персонала и укрепление кадрового потенциала отрасли.
19 августа 2025  17:27
Минздрав СО подписал соглашение с областной организацией медицинских сестер
579
В мобильном пункте можно сдать экспресс-тест и получить результат в течение 15 минут.
19 августа 2025  16:45
Жителей Новокуйбышевска и Тольятти приглашают узнать свой ВИЧ-статус
510
Отказ от алкоголя — это не просто решение исключить спиртное из жизни. Это точка, с которой начинается системное восстановление организма, психики и социальной активности.
19 августа 2025  14:49
Самарский врач-психиатр-нарколог рассказала, почему важно отказаться от любой дозы алкоголя 
554
Прививочная кампания начнется в регионе в начале осени – 1 сентября.
19 августа 2025  13:55
В Самарскую область поставлено почти 600 тысяч доз вакцин от гриппа
589
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15070
Весь список
В центре внимания
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
643
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
644
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
971
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
772
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
859
Весь список