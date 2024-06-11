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Дмитрий Кузнецов возглавил областной кардиодиспансер

11 июня 2024 17:23
125
Дмитрий Валерьевич кандидат медицинских наук. Его стаж работы в системе здравоохранения 28 лет, стаж руководящей работы - свыше 10 лет.

11 июня 2024 года на должность главного врача Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П.Полякова назначен Дмитрий Кузнецов.

Дмитрий Валерьевич кандидат медицинских наук. Его стаж работы в системе здравоохранения 28 лет, стаж руководящей работы - свыше 10 лет.

В течение 13 лет Дмитрий Кузнецов работал врачом сердечно-сосудистым хирургом, 8 лет возглавлял 11-е кардиохирургическое отделение. С 2021 года работал заместителем главного врача по хирургии.
Является главным внештатным специалистом министерства здравоохранения Самарской области по сердечно-сосудистой хирургии.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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Дмитрий Валерьевич кандидат медицинских наук. Его стаж работы в системе здравоохранения 28 лет, стаж руководящей работы - свыше 10 лет.
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