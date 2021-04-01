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Дмитрий Азаров передал врачам ключи от 19 мобильных ФАПов

1 апреля 2021 14:43
161
Поставка  ФАПов стала возможной благодаря усилиям власти региона по развитию первичного звена здравоохранения и отстаиванию интересов области на федеральном уровне.

В четверг, 1 апреля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и депутат Государственной Думы Виктор Казаков передали 19 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов учреждениям здравоохранения губернии. Поставка столь необходимых региону ФАПов стала возможной благодаря усилиям власти региона по развитию первичного звена здравоохранения и отстаиванию интересов области на федеральном уровне.

Комплексная работа по укреплению материально-технической базы медучреждений и развитию здравоохранения в целом ведётся Правительством региона под руководством Губернатора Дмитрия Азарова системно последние три года. Только за прошлый, непростой во всех отношениях год, больницы губернии получили десятки новых машин для оказания неотложной помощи жителям удалённых районов и сёл, существенно обновился парк скорой медицинской помощи, отремонтированы поликлиники, закуплено современное оборудование для сельских и городских медучреждений.

Масштабная модернизация системы здравоохранения продолжится в этом и последующие годы: планируется до 2025 года построить в Самарской области 6 поликлиник, закончить реконструкцию 3 объектов ЦРБ, возвести 98 модульных зданий медицинского назначения. Это 73 фельдшерско-акушерских пункта, 11 офисов врачей общей практики, 9 врачебных амбулаторий, 5 клинико-диагностических отделений.

«Мы делаем рывок в развитии здравоохранения по оснащению новым медицинским оборудованием, по укреплению и развитию кадрового потенциала, по строительству новых учреждений. Только в прошлом году мы открыли поликлиники в Тольятти, Сызрани в Волжском районе. В этом году строим новые корпуса поликлиники ФМБА в Самаре и Тольятти. Уверен, приступим и к строительству новых корпусов в инфекционных больницах на территории городского округа Самара, должны закончить больницу в Сызрани, – подчеркнул Глава региона. – Таких темпов, такой поддержки наше здравоохранение не знало давно. Благодаря нацпроектам, которые реализуются по всей территории Российской Федерации, благодаря решению Президента Владимира Владимировича Путина продолжим заботиться о сохранении здоровья и жизни людей. У нас очень серьёзные задачи стоят по снижению заболеваемости, а значит – созданию условий для здорового образа жизни».

19 мобильных ФАПов, которые поступают в систему здравоохранения сегодня, предназначены для профилактических, лечебно-диагностических мероприятий. В период активной прививочной кампании по распоряжению Главы региона они также будут использоваться как пункты вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции, в том числе в сёлах с населением менее 100 человек.

«Очень рад, что мы в соответствии с планом, намеченным национальным проектом «Здравоохранение», получаем 19 новых передвижных ФАПов, которые оснащены всем необходимым оборудованием, – отметил Дмитрий Азаров. – В этот важный и тревожный для всех, не только для врачей, период они будут работать и как передвижные комплексы по вакцинированию. Таким образом, у нас на территории области будет 164 пункта вакцинирования. И мы готовы очень оперативно проводить вакцинирование населения по всей территории региона, наращивать темпы, лишь бы вакцины нам вовремя поступали».

Отдельно Дмитрий Азаров поблагодарил Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко за помощь и поддержку Самарской области, в том числе, при покупке данных мобильных пунктов:

«Михаил Альбертович Мурашко принял самое деятельное участие в том, чтобы Самарская область получила эти 19 новых комплексов, сопровождал этот проект, поставку лично».

Мобильные ФАПы будут распределены между Безенчукской, Большеглушицкой, Волжской, Кинельской, Кинель-Черкасской и Нефтегорской районными больницами. Все 19 мобильных пунктов – это, по сути, кабинеты врачей на колёсах на базе автобуса ПАЗ, оснащенные всем необходимым медицинским оборудованием. Они позволят повысить оперативность оказания медицинских услуг для жителей труднодоступных, удаленных сёл.

«Все оборудование, находящееся в ФАП, может работать как от сети 220 вольт – в комплекте имеется кабель и розетки для подключения, так и от бензинового генератора, который тоже в комплекте. Это позволяет во время транспортировки бесперебойно работать всему электрооборудованию от бортовой сети, – добавил главный врач ГБУЗ СО «Безенчукская ЦРБ» Евгений Адоевский. – Если касаться вакцинации, то всё оборудование позволяет безопасно хранить и транспортировать вакцину. У нас 35 тысяч прикрепленного населения, половина живут в п.г.т. Безенчук, половина – в отдалённых поселениях. Самый отдалённый населённый пункт от центральной районной больницы находится в 60 километрах. Там, к примеру, есть стационарный ФАП, но он не оборудован тем морозильным оборудованием, которое есть у этого комплекса».

Главврач рассказал Дмитрию Азарову и Виктору Казакову, что в прошлом году больница получила мобильный медицинский комплекс для проведения флюорографии. С его помощью врачи выезжают в отдаленные сёла, на предприятия и в школы, чтобы проводить флюорографические исследования населения. Но таких мобильных ФАПов у больницы раньше не было. Три комплекса, поступившие в больницу, помогут ускорить вакцинацию населения в непростой по эпидемиологическим меркам период, а также проводить диспансеризацию как среди взрослых, так и среди школьников.

Поздравляя врачей со столь полезным приобретением, Виктор Казаков отметил, что депутатский корпус продолжит во взаимодействии с Правительством региона повышать доступность медицинских услуг и реализовывать проекты социальной значимости: «Депутаты Государственной думы единой командой работают с Правительством Самарской области, с Губернатором и оказывают деятельную помощь в решении многих вопросов, касающиеся реализации национальных проектов, в том числе, и по здравоохранению».

 

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Комментарии

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