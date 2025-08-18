Андрей Орлов встретился с бригадой медработников, которая завтра отправляется в ДНР

162

В министерстве здравоохранения Самарской области прошла рабочая встреча с врачами-добровольцами, которые командированы в город Снежное Донецкой Народной Республики. Командировка специалистов длится в среднем от 18 дней, регулярно решаются вопросы командирования медработников разных специальностей, а также возвращения специалистов в регион.

В бригаду добровольцев вошли 7 врачей из учреждений здравоохранения региона, в том числе врач-невролог, врач-оториноларинголог, врач-эндокринолог, врач-педиатр, врач-травматолог-ортопед, врач-офтальмолог, врач-уролог, а также водитель санитарного автотранспорта. При этом в учреждениях, где работают специалисты, оказание медпомощи по их профилям сохранилось в необходимом объеме, чтобы и жители Самарской области также получали своевременно качественную медпомощь.

Руководитель ведомства подчеркнул, что основной задачей медработников Самарской области является оказание медицинской помощи жителям города.

«Благодарю каждого из вас за принятие такого вызова, - отметил Андрей Орлов. - Знаю, что многие из вас уже не первый раз выезжают в командировку для оказания профессиональной помощи в город Снежное. Вы помогаете как взрослому, так и детскому населению. Наши врачи — профессионалы своего дела, которыми гордится регион, министерство и жители. Люди вам очень благодарны».

Возглавляет бригаду медработников врач-травматолог, заведующий травматологическим отделением Самарской городской больницы №10 Александр Шерстобитов. Летом 2022 года он в составе бригады врачей-добровольцев первый раз отправился в командировку в город Снежное и с тех пор не раз выезжал в ДНР для оказания медицинской помощи местным жителям. Александр Шерстобитов награжден медалью Луки Крымского.

«В условиях сложной гуманитарной ситуации мы стремимся обеспечить медицинскую помощь для всех, кто в этом нуждается. Ежедневно один врач может принять до 40 пациентов. Жители нас ждут. Наша команда состоит из опытных специалистов, готовых ответить на любые вызовы. Мы надеемся, что наша работа поможет улучшить ситуацию и вернет людям надежду на лучшее будущее. Спасибо всем, кто поддерживает нашу миссию в это тяжелое время», - отметил Александр Шерстобитов.

В завершении встречи главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по первой помощи, начальник организационно-методического отдела Самарского областного центра медицины катастроф Сергей Скворок провел урок по оказанию первой помощи при угрожающих жизни ситуациях.

Напомним, с 2022 года региональным Правительством Самарской области в рамках Соглашения о сотрудничестве с администрацией города Снежное подшефному городу оказывается всесторонняя поддержка. Губернатор Вячеслав Федорищев держит на личном контроле выполнение поручений по взаимодействию с городом Донецкой Народной Республики. Социальная сфера остается безусловным приоритетом. Основной задачей медработников Самарской области является оказание медицинской помощи жителям города.

Фото: минздрав СО