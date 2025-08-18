Я нашел ошибку
Главные новости:
Если добавлять его в горячий чай или выпечку, остается только аромат и вкус, а не лечебные свойства.
Врач-гастроэнтеролог рассказала, действительно ли чай с медом полезен
На месте ДТП водители погибли до приезда скорой помощи.
Смертельное ДТП в Волжском районе:  водитель большегруза наехал на двух водителей электровелосипедов, стоящих на обочине
В бригаду добровольцев вошли 7 врачей из учреждений здравоохранения региона.
Андрей Орлов встретился с бригадой медработников, которая завтра отправляется в ДНР
Губернатор поблагодарил Башмакова за его прямую позицию, неравнодушие и активную гражданскую позицию.
Губернатор Вячеслав Федорищев пригласил критика Башмакова на совещание: обсудили благоустройство Самары
Из поданных на конкурс проектов по критерию “содержание” в шорт-лист будет отобрано 35 фильмов и сериалов.
Продолжается прием заявок на третью национальную кинопремию «Герои большой страны»
Подростки пришли на территорию школы, расположенной в селе Старый Аманак, где на спортивной площадке играли в футбол.
В Отрадном возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка при падении футбольных ворот
Всего пострадали 5 человек, они госпитализированы.
Сегодня в Алексеевском районе при лобовом столкновении двух автомобилей пострадали два ребенка
Для повышения рождаемости школьникам хотят сделать бесплатный проезд. И ввести бесплатные продленки.
Депутаты ГД разработали законопроект, по которому городской транспорт станет бесплатным для всех учеников
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.02
0.25
EUR 93.71
0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Андрей Орлов встретился с бригадой медработников, которая завтра отправляется в ДНР

18 августа 2025 20:14
162
В бригаду добровольцев вошли 7 врачей из учреждений здравоохранения региона.

В министерстве здравоохранения Самарской области прошла рабочая встреча с врачами-добровольцами, которые командированы в город Снежное Донецкой Народной Республики. Командировка специалистов длится в среднем от 18 дней, регулярно решаются вопросы командирования медработников разных специальностей, а также возвращения специалистов в регион.

В бригаду добровольцев вошли 7 врачей из учреждений здравоохранения региона, в том числе врач-невролог, врач-оториноларинголог, врач-эндокринолог, врач-педиатр, врач-травматолог-ортопед, врач-офтальмолог, врач-уролог, а также водитель санитарного автотранспорта. При этом в учреждениях, где работают специалисты, оказание медпомощи по их профилям сохранилось в необходимом объеме, чтобы и жители Самарской области также получали своевременно качественную медпомощь.

Руководитель ведомства подчеркнул, что основной задачей медработников Самарской области является оказание медицинской помощи жителям города.

«Благодарю каждого из вас за принятие такого вызова, - отметил Андрей Орлов. - Знаю, что многие из вас уже не первый раз выезжают в командировку для оказания профессиональной помощи в город Снежное. Вы помогаете как взрослому, так и детскому населению. Наши врачи — профессионалы своего дела, которыми гордится регион, министерство и жители. Люди вам очень благодарны».

Возглавляет бригаду медработников врач-травматолог, заведующий травматологическим отделением Самарской городской больницы №10 Александр Шерстобитов. Летом 2022 года он в составе бригады врачей-добровольцев первый раз отправился в командировку в город Снежное и с тех пор не раз выезжал в ДНР для оказания медицинской помощи местным жителям. Александр Шерстобитов награжден медалью Луки Крымского.

«В условиях сложной гуманитарной ситуации мы стремимся обеспечить медицинскую помощь для всех, кто в этом нуждается. Ежедневно один врач может принять до 40 пациентов. Жители нас ждут. Наша команда состоит из опытных специалистов, готовых ответить на любые вызовы. Мы надеемся, что наша работа поможет улучшить ситуацию и вернет людям надежду на лучшее будущее. Спасибо всем, кто поддерживает нашу миссию в это тяжелое время», - отметил Александр Шерстобитов.

В завершении встречи главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по первой помощи, начальник организационно-методического отдела Самарского областного центра медицины катастроф Сергей Скворок провел урок по оказанию первой помощи при угрожающих жизни ситуациях.

Напомним, с 2022 года региональным Правительством Самарской области в рамках Соглашения о сотрудничестве с администрацией города Снежное подшефному городу оказывается всесторонняя поддержка. Губернатор Вячеслав Федорищев держит на личном контроле выполнение поручений по взаимодействию с городом Донецкой Народной Республики. Социальная сфера остается безусловным приоритетом. Основной задачей медработников Самарской области является оказание медицинской помощи жителям города.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самолечение при раке молочной железы — недопустимо.
18 августа 2025, 16:20
Самарский врач напомнил о регулярных обследованиях для раннего выявления рака молочной железы
Самолечение при раке молочной железы — недопустимо. Здравоохранение
210
В Клиниках СамГМУ уже внедрили новый способ в клиническую практику.
18 августа 2025, 09:31
В СамГМУ разработали малотравматичный способ лечения детей с патологией коленной чашечки 
В Клиниках СамГМУ уже внедрили новый способ в клиническую практику. Здравоохранение
295
Специалисты отмечают, что сахарный диабет и ожирение являются "напарниками" такого заболевания как артериальная гипертензия. 
15 августа 2025, 15:11
Самарский врач-эндокринолог рассказала, как правильная борьба с избыточным весом поможет избежать сахарного диабета и гипертонии
Специалисты отмечают, что сахарный диабет и ожирение являются "напарниками" такого заболевания как артериальная гипертензия.  Здравоохранение
989
Здравоохранение
В бригаду добровольцев вошли 7 врачей из учреждений здравоохранения региона.
18 августа 2025  20:14
Андрей Орлов встретился с бригадой медработников, которая завтра отправляется в ДНР
162
Самолечение при раке молочной железы — недопустимо.
18 августа 2025  16:20
Самарский врач напомнил о регулярных обследованиях для раннего выявления рака молочной железы
215
В обновленной поликлинике будут получать помощь порядка 11 тысяч жителей района.
18 августа 2025  11:55
Завершается капремонт поликлиники в Богатовском районе
252
Железо необходимо для выработки энергии, нормальной работы мозга и поддержания иммунной системы.
18 августа 2025  11:46
Врачи назвали способы восполнить железо естественным путем
260
В Клиниках СамГМУ уже внедрили новый способ в клиническую практику.
18 августа 2025  09:31
В СамГМУ разработали малотравматичный способ лечения детей с патологией коленной чашечки 
297
В Самаре перинатальному центру поставили новое оборудование
16 августа 2025  13:59
В Самаре перинатальному центру поставили новое оборудование
724
Среди первых доноров была заведующая поликлиническим отделением Большеглушицкой ЦРБ Сауле Айбулатова.
15 августа 2025  16:20
Жители села Большая Глушица приняли участие в донорской акции
797
Специалисты отмечают, что сахарный диабет и ожирение являются
15 августа 2025  15:11
Самарский врач-эндокринолог рассказала, как правильная борьба с избыточным весом поможет избежать сахарного диабета и гипертонии
991
Врачи проводят исследования беременных женщин на новом диагностическом оборудование - УЗИ, аппарате кардиотокографии и центральной станции слежения за сердцебиением плода.
15 августа 2025  14:56
В областной перинатальный центр поставлено современное оборудование
677
В регионе продолжает работать тест-мобиль Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД.
15 августа 2025  14:08
Жителей Жигулевска и Похвистневского района приглашают узнать свой ВИЧ-статус
686
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15060
Весь список
В центре внимания
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
205
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
193
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
733
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
563
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
685
Весь список