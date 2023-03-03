Александр Муравец: «Потребление наркотических средств представляет реальную угрозу жизни»

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За год специалисты Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики провели более 160 интерактивных тренингов и 8 массовых мероприятий, направленных на профилактику употребления наркотиков. В мероприятиях приняли участие к около 20 тысяч жителей области.



«Потребление наркотических средств представляет реальную угрозу жизни. Воронка химической зависимости, постоянно расширяясь, разрушает не только здоровье самого потребителя, в руины превращается весь мир вокруг него. Уничтожаются социальные связи, семья, карьера, страдают близкие люди. Особенно страшно, что в первую очередь, в пагубную зависимость попадают молодые люди», — отметил главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец.



Борьба с потреблением психоактивных веществ в молодежной среде — это один из приоритетов в работе региональной службы профилактики.



«Наши мероприятия ориентированы не только на подростков, но и на педагогов. На тренингах с педагогами мы подробно разбираем причины начала потребления наркотиков, механизм развития и виды зависимостей. Всегда подчеркиваем бессмысленность деления наркотиков на «тяжелые» и «легкие», так как любая химическая зависимость — начало быстрого и неотвратимого движения к катастрофе. Рассказываем, почему так сложно избавиться от зависимости, и куда нужно обращаться за помощью», — подчеркнул Александр Владимирович.



Важную роль в этой профилактической работе играют и некоммерческие организации региона.



«В регионе создан Самарский антинаркотический фронт. На днях на площадке САФ состоялась очередная встреча с представителями реабилитационных центров. На мероприятии обсудили актуальные вопросы взаимодействия центров с отраслью здравоохранения, Общественной палатой региона. Наметили цели совместных действий и направления объединения усилий», — рассказал Александр Муравец.

Фото: минздрав СО