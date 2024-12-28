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92% россиян говорят о росте цен на лекарства в 2024 году

28 декабря 2024 11:00
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92% россиян говорят о росте цен на лекарства в 2024 году

В уходящем 2024 году лекарства стали дороже – так считает абсолютное большинство (92%) россиян. Более трети – 36% – столкнулись с нехваткой или отсутствием тех или иных медицинских препаратов.

92% россиян говорят о росте цен на лекарства в 2024 году - таковы итоги всероссийского опроса телеканала «Доктор», проведенного с 10 по 20 декабря 2024 года. В исследовании приняли участие 1600 респондентов по всей России. С подорожанием лекарственных препаратов столкнулись 94% женщин и 89% мужчин; как и в прошлом году исследование показывает возрастную корреляцию – чем старше, тем большая доля респондентов говорят о подорожании лекарств.

Более трети – 36% опрошенных – столкнулись в течение года с дефицитом тех или иных лекарств. Этот показатель не изменился по сравнению с декабрем 2023 года. С отсутствием необходимых препаратов чаще сталкивались россияне среднего возраста, и чаще женщины, чем мужчины.

Всероссийский опрос проведен Институтом современных медиа (MOMRI) по заказу телеканала «Доктор» методом онлайн опроса (CAWI). В опросе участвовали жители РФ в возрасте от 18 лет и старше. Общее количество опрошенных — 1600 человек. Выборка квотная по полу, возрасту, федеральным округам и типам поселения. Опрос проведен 10-20 декабря 2024 года. Для сравнения приведены данные опроса 11–18 декабря 2023 года, проведенного по аналогичной методологии.

Теги: Опрос

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