Новая магнитная буря приближается к Земле

На Земле 22-23 декабря ожидается магнитная буря уровня G1. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

"Геомагнитная активность слабо повышена из-за вариаций скорости солнечного ветра. <…> Существует возможность кратковременных геомагнитных возмущений. Воздействие на планету корональной дыры, наблюдающейся сейчас на Солнце, ожидается, начиная с 22-23 декабря", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале лаборатории.

20 декабря на Солнце произошло девять вспышек, в том числе одно событие уровня M — солнечная вспышка умеренной силы, относящаяся ко второму по мощности классу, способная вызывать радиопомехи на Земле и приводить к магнитным бурям (уровня G1-G2), пишет Смотрим.