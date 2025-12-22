РФ сократила ввоз мандаринов из Грузии до минимума за три года

Россия в ноябре текущего года ввезла лишь 5,2 тысячи мандаринов из Грузии – минимум с 2022 года для данного месяца. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные грузинской таможни.

В публикации отмечается, что в конце осеннего сезона импорт данных фруктов снизился на четверть относительно аналогичного периода предыдущего года. Импорт обошелся в 3,8 миллиона долларов, тогда как в прошлом году эта сумма составляла 4,3 миллиона долларов.

В материале также говорится, что за первые 11 месяцев текущего года экспорт грузинских мандаринов на российский рынок упал в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года, составив всего 7 тысяч тонн. Последний раз столь низкий объем поставок наблюдался в 2022 году.

При этом, по данным агентства, Россия сохранила лидерство среди покупателей грузинских мандаринов, приобретя около половины объема экспорта (52%), а вторая половина практически целиком досталась Армении (46,5%). Незначительные объемы закупок были зафиксированы у Белоруссии, Украины и Казахстана.