128 пациентов из Самарской области получают помощь Фонда «Круг добра»

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Об этом рассказал врио первого заместителя министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.



«В Самарской области подопечными Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими (орфанными), заболеваниями - «Круг добра», созданного по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина, в настоящее время являются 128 пациентов. Все пациенты обеспечиваются лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ, по 25 нозологиям. Дорогостоящими препаратами обеспечиваются дети с такими диагнозами, как спинальная мышечная атрофия, муковисцидоз, нейробластома, болезнь Помпе, ахондроплазия, синдром короткой кишки, синдром Шерешевского — Тернера, буллезный эпидермолиз и другими заболеваниями», - отметил Сергей Вдовенко.



Также в этом году при содействии министерства здравоохранения региона и поддержке Фонда 3-х месячному пациенту со сложным врожденным пороком сердца в Самарском областном кардиологическом диспансере проведена уникальная высокотехнологичная операция.



Взаимодействие с Фондом «Круг добра» происходит непрерывно: формируются заявки на вновь выявленных пациентов, также ведется работа по заявкам на 2025 год.

