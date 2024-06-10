Жителям Самарской области в ближайшие 10 дней стоит избегать солнца

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Синоптики прогнозируют в этот период высокий уровень ультрафиолетового излучения.

Сервис Gismeteo сообщает, что сегодня, 10 июня, УФ-индекс составит 9 баллов, что относится к очень высокому показателю. Завтра уровень несколько снизится - до семи. А в среду вновь повысится до 9 баллов.



До конца недели ультрафиолетовый индекс ежедневно будет находиться на уровне 6 баллов, что считается высоким показателем.



В такую погоду следует пользоваться солнцезащитными косметическими средствами, надевать закрытую одежду и стараться избегать прямых лучей солнца, пишет Сова.