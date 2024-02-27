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Жители Шенталинского района проходят осмотры и диспансеризацию в обновленной поликлинике

27 февраля 2024 18:35
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В отделении отремонтированы кабинеты врачей и лаборатория, установлены навигационные указатели.

Поликлиническое отделение Шенталинской районной больницы обновили благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

В отделении отремонтированы кабинеты врачей и лаборатория, установлены навигационные указатели.

В штате отделения — 2 терапевта, врач общей практики и специалисты узкого профиля: кардиолог, оториноларинголог, офтальмолог, 4 стоматолога, психиатр, нарколог, невролог, фтизиатр, хирург, эндокринолог, врач- профпатолог и рентгенолог.

«К поликлинике прикреплены более 11 тысяч жителей Шенталинского района. Жители с удовольствием приходят на диспансеризацию и медосмотры. С начала года наши специалисты уже осмотрели около 400 человек. Мы разъясняем всем важность профилактических обследований, которые помогают выявлять заболевания на ранней стадии и факторы риска их развития», — рассказала исполняющая обязанности заведующей поликлиникой Елена Кондратьева.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
В отделении отремонтированы кабинеты врачей и лаборатория, установлены навигационные указатели.
27 февраля 2024  18:35
Жители Шенталинского района проходят осмотры и диспансеризацию в обновленной поликлинике
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