Жители Шенталинского района проходят осмотры и диспансеризацию в обновленной поликлинике

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Поликлиническое отделение Шенталинской районной больницы обновили благодаря нацпроекту «Здравоохранение».



В отделении отремонтированы кабинеты врачей и лаборатория, установлены навигационные указатели.



В штате отделения — 2 терапевта, врач общей практики и специалисты узкого профиля: кардиолог, оториноларинголог, офтальмолог, 4 стоматолога, психиатр, нарколог, невролог, фтизиатр, хирург, эндокринолог, врач- профпатолог и рентгенолог.



«К поликлинике прикреплены более 11 тысяч жителей Шенталинского района. Жители с удовольствием приходят на диспансеризацию и медосмотры. С начала года наши специалисты уже осмотрели около 400 человек. Мы разъясняем всем важность профилактических обследований, которые помогают выявлять заболевания на ранней стадии и факторы риска их развития», — рассказала исполняющая обязанности заведующей поликлиникой Елена Кондратьева.





Фото: минздрав СО