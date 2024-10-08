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Жители трех населенных пунктов Камышлинского района будут получать медпомощь в новых ФАПах

8 октября 2024 14:41
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Благодаря средствам, дополнительно выделенным из областного бюджета, в селе Неклюдово возводится фельдшерско-акушерский пункт.

Благодаря средствам, дополнительно выделенным из областного бюджета, в селе Неклюдово возводится фельдшерско-акушерский пункт. На сегодняшний день завершается возведение каркаса модульного здания. Совсем скоро стартуют фасадные и отделочные работы.

Напомним, по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева были приняты поправки в областной бюджет и выделены дополнительные средства на возведение 24 ФАПов в Самарской области, в том числе и в Камышлинском районе.

В новых условиях будут получать необходимую помощь и проходить диспансеризацию и профосмотры более 120 человек – жители села Неклюдово и деревни Дурасово.

«Открытие современного ФАПа улучшит качество и доступность для населения медицинской помощи. Он будет оснащен всем необходимым оборудованием, в том числе ЭКГ-аппаратом, экспресс-анализаторами для определения глюкозы и холестерина в крови. Будут оборудованы комната приёма и процедурный кабинет, помещение для хранения медикаментов и комната отдыха медперсонала», – отметила главный врач Камышлинской центральной районной больницы Светлана Русинова.

Также в Камышлинском районе благодаря нацпроекту возводится модульное здание ФАПа в поселке Бузбаш.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Всего в Самарской области в 2024 году будут возведены 36 модульных зданий для размещения медицинских подразделений.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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