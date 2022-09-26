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Жители сельских районов региона могут пройти вакцинацию и диспансеризацию в мобильных ФАПах 

26 сентября 2022 16:42
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Прием пациентов в мобильном комплексе Волжской больницы ведет фельдшер поликлинического отделения в селе  Рождествено Габдрахманова.

Для повышения доступности профилактических мероприятий в регионе активно используются мобильные медицинские  комплексы. Бригада специалистов Волжской центральной районной больницы регулярно выезжает в села Подгоры, Гаврилова поляна и Выползово для проведения вакцинации, диспансеризации и профилактических осмотров.

Прием пациентов в мобильном комплексе Волжской больницы ведет фельдшер поликлинического отделения в селе  Рождествено Габдрахманова.

«Мы выезжаем в населенные пункты района согласно графику, проводим профилактические осмотры, вакцинацию против COVID-19 и гриппа, диспансеризацию, включая электрокардиографию и забор биоматериала на анализ, — пояснила Олеся Александровна. — Говорим с пациентами о важности профилактики, напоминаем о том, как важно следить за своим здоровьем и проходить иммунизацию от инфекционных заболеваний. С начала года наши специалисты совершили уже более 380 выездов в отдаленные и труднодоступные населенные пункты».

Особое внимание уделяется профилактике заболеваний у людей старшего возраста, в том числе, по предупреждению остеопороза, снижению сенсорных функций, когнитивных нарушений, в рамках диспансерного наблюдения.

По словам главного врача Волжской больницы Сергея Братко, профилактические мероприятия активно реализуются в районе. Организация работы мобильного пункта позволила повысить количество пациентов, своевременно обращающихся к медицинским работникам с профилактической целью.

«Все отделения больницы обеспечены вакцинами от гриппа и новой коронавирусной инфекции. Помимо стационарных прививочных кабинетов, которые работают в каждом отделении нашей больницы, вакцинация проводится также в мобильных ФАПах, — отметил Сергей Николаевич. — Пункты оборудованы всем необходимым для организации профилактических  мероприятий. Благодаря работе передвижного кабинета врача повышается доступность оказания медицинской помощи в отдаленных районах, работа медицинских комплексов помогает увеличить охват населения профилактическими процедурами».

Жительница села Подгоры Волжского района Наталья Петровна обратилась в мобильный пункт, чтобы пройти ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции и привиться от гриппа.

«Весной я делала прививку от коронавируса в поликлинике. У меня подходил срок повторной вакцинации, когда я узнала, что приедет мобильный пункт и можно будет привиться рядом с домом, — рассказала Наталья Петровна. — Сразу сделала и прививку от гриппа, фельдшер объяснила мне, что можно сделать обе прививки в один день».

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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Здравоохранение
Прием пациентов в мобильном комплексе Волжской больницы ведет фельдшер поликлинического отделения в селе  Рождествено Габдрахманова.
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