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Жители села Воротнее Сергиевского района получают медпомощь в обновленном офиса врача общей практики

28 марта 2022 17:31
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В ходе ремонта в подразделении заменены инженерные коммуникации, выполнены внутренние отделочные работы.

Медучреждение было обновлено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

В ходе ремонта в подразделении заменены инженерные коммуникации, выполнены внутренние отделочные работы.

«В офис приятно приходить: обновился интерьер, стало свежее, красивее, — поделился житель села Воротнее Евгений Архипов. — Здесь работают прекрасные специалисты — врач общей практики и две медицинские сестры. У нас в семье два ребенка: одному — 13 лет, другому — 5 лет, мы часто обращаемся за помощью. Здесь и в праздничный день, и в выходной нам рады: всегда помогут, успокоят, дадут все необходимые рекомендации».

По программе модернизации первичного звена здравоохранения в подразделение также поступило новое медицинское оборудование, в том числе электрокардиограф планшетного типа.

С помощью этого аппарата врач может оперативно направить результат исследования в Центр управления сердечно-сосудистыми рисками Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В. П. Полякова для вторичного рассмотрения.

Прием пациентов в подразделении ведет врач общей практики Аблайхан Садыков. Аблайхан Адыльевич более 42 лет оказывает помощь жителям Сергиевского района.

«Я в 1979 году окончил Куйбышевский медицинский институт, и сразу после окончания интернатуры был направлен в Сергиевскую больницу, — рассказал Аблайхан Адыльевич. — В 2005 году появилась новая специальность — врач общей практики, — началось строительство офиса в селе Воротнее. Главный врач нашего учреждения — Сергей Васильевич Бородулин — предложил мне приехать сюда и наладить работу подразделения. Я также оказываю помощь жителям 6 соседних населенных пунктов, общая численность населения — более 2000 человек. На участке много организаций, в том числе средняя общеобразовательная школа. В прошлом году провели хороший ремонт, нам нравится. Стало уютнее, теплее, современнее. Все необходимое оборудование имеется».

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Акценты

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В ходе ремонта в подразделении заменены инженерные коммуникации, выполнены внутренние отделочные работы.
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