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Прием пациентов ведет фельдшер Анастасия Иванова. Специалист недавно переехала в село в рамках участия в программе «Земский доктор».
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Жители села Преображенка получают помощь в новом фельдшерско-акушерском пункте

6 февраля 2024 15:58
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Прием пациентов ведет фельдшер Анастасия Иванова. Специалист недавно переехала в село в рамках участия в программе «Земский доктор».

Более 400 взрослых и детей получают помощь недалеко от дома — в модульном здании, возведенном по национальному проекту «Здравоохранение».

Прием пациентов ведет фельдшер Анастасия Иванова. Специалист недавно переехала в село в рамках участия в программе «Земский доктор».

«В ФАПе можно пройти первый этап диспансеризации, сделать анализ крови, получить экстренную и неотложную помощь. При необходимости запрашиваю телемедицинские консультации с врачами, для этого есть все необходимое. К людям пожилого возраста, ветеранам выезжаю на дом. Также под моим наблюдением шесть новорожденных детей», – рассказала фельдшер.

По графику в подразделение выезжает врач общей практики и специалисты узкого профиля.

Модернизация первичного звена здравоохранения — важное направление национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению президента России Владимира Путина. В Самарской области при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения.

За последние годы благодаря нацпроекту в Волжском районе возвели 6 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. В новых условиях получают помощь жители села Домашкины Вершины, поселков Тридцатый, Новоберезовский, Николаевка и Власть труда.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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