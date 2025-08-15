Я нашел ошибку
Главные новости:
Это экологические маршруты по Жигулёвскому государственному природному биосферному заповеднику имени И. И. Спрыгина.
Экотропы Самарской области теперь на национальном туристическом портале
За лето 2025 года специалисты «Т Плюс» выполнят техническое перевооружение 21 участка тепловых сетей в Самаре.
«Т Плюс» выполняет программу обновления теплосетей в Самаре без отставаний от графика
В 82% школ и детских садиков Самары успешно прошли гидравлические испытания.
В Самаре школы, детские сады и учреждения дополнительного образования готовят к предстоящему отопительному сезону
Среди первых доноров была заведующая поликлиническим отделением Большеглушицкой ЦРБ Сауле Айбулатова.
Жители села Большая Глушица приняли участие в донорской акции
Еще 482 объекта в работе. В том числе в 22 домах меняют лифты, в 83 домах ремонтируют фундамент.
В рамках программы капремонта в Самаре к настоящему времени готовы 149 зданий
Уже в субботу, 16 августа, теплоэнергетики совместно с персоналом обслуживающих организаций начнут подключение горячего водоснабжения для жилых домов и организаций Куйбышевского района Самары.
Раньше срока: «Т Плюс» завершила гидравлические испытания тепловых сетей отопительной котельной 116 километра
Жители и гости Самарской области увидят выступления популярной российской певицы Юлианны Карауловой, групп PIZZA и «Катюша», а также региональных артистов и коллективов, станут участниками культурных и спортивных событий.
В Самаре на площади Куйбышева состоится Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» 
В нём могут принять участие субъекты малого и среднего предпринимательства, которые включены в реестр субъектов МСП, и чей ОКВЭД относится к сфере креативных индустрий.
В Самарской области стартовал прием заявок на обучающий курс для креативных предпринимателей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.77
0.17
EUR 93.06
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Работа трамваев №7 будет скорректирована в Самаре 15 августа
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Жители села Большая Глушица приняли участие в донорской акции

15 августа 2025 16:20
89
Среди первых доноров была заведующая поликлиническим отделением Большеглушицкой ЦРБ Сауле Айбулатова.

Вчера на базе Большеглушицкой ЦРБ прошел выездной день донора при участии специалистов выездной бригады 
(Самарской областной клинической станции переливания крови). Всего за несколько часов работы банк крови Самарской области пополнился на 21 литр.

По словам специалистов выездной бригады службы крови для многих доноров участие в подобных мероприятиях стало уже доброй традицией. Большинство жителей сдают кровь регулярно — дважды в год. Самыми активными донорами, по традиции, стали работники медицинского учреждения и других муниципальных служб, а также неравнодушные жители Большой Глушицы.

Среди первых доноров была заведующая поликлиническим отделением Большеглушицкой ЦРБ Сауле Айбулатова.

«Мы рады видеть такое активное желание наших земляков помогать другим людям, ведь каждая доза сданной крови буквально дарит кому-то шанс на жизнь. Всего в акции приняли участие 47 человек, спасибо им всем за проявленную гражданскую позицию и гуманность», - отметила Сауле Имангалиевна.

После тщательного лабораторного исследования кровь и ее компоненты будут направлены в медицинские организации области для здоровья жителей региона.

 

Фото:  минздрав СО

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Специалисты отмечают, что сахарный диабет и ожирение являются "напарниками" такого заболевания как артериальная гипертензия. 
15 августа 2025, 15:11
Самарский врач-эндокринолог рассказала, как правильная борьба с избыточным весом поможет избежать сахарного диабета и гипертонии
Специалисты отмечают, что сахарный диабет и ожирение являются "напарниками" такого заболевания как артериальная гипертензия.  Здравоохранение
128
Врачи проводят исследования беременных женщин на новом диагностическом оборудование - УЗИ, аппарате кардиотокографии и центральной станции слежения за сердцебиением плода.
15 августа 2025, 14:56
В областной перинатальный центр поставлено современное оборудование
Врачи проводят исследования беременных женщин на новом диагностическом оборудование - УЗИ, аппарате кардиотокографии и центральной станции слежения за... Здравоохранение
121
В регионе продолжает работать тест-мобиль Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД.
15 августа 2025, 14:08
Жителей Жигулевска и Похвистневского района приглашают узнать свой ВИЧ-статус
В регионе продолжает работать тест-мобиль Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД.  Здравоохранение
132
Здравоохранение
Среди первых доноров была заведующая поликлиническим отделением Большеглушицкой ЦРБ Сауле Айбулатова.
15 августа 2025  16:20
Жители села Большая Глушица приняли участие в донорской акции
89
Специалисты отмечают, что сахарный диабет и ожирение являются
15 августа 2025  15:11
Самарский врач-эндокринолог рассказала, как правильная борьба с избыточным весом поможет избежать сахарного диабета и гипертонии
147
Врачи проводят исследования беременных женщин на новом диагностическом оборудование - УЗИ, аппарате кардиотокографии и центральной станции слежения за сердцебиением плода.
15 августа 2025  14:56
В областной перинатальный центр поставлено современное оборудование
138
В регионе продолжает работать тест-мобиль Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД.
15 августа 2025  14:08
Жителей Жигулевска и Похвистневского района приглашают узнать свой ВИЧ-статус
149
В Октябрьском районе работает
14 августа 2025  17:53
Более 40 маломобильных и пожилых пациентов в месяц проходят диспансеризацию благодаря "Автобусу здоровья"
534
В СамГМУ разработали новую программу для обучения соцработников современным методам ухода
14 августа 2025  13:49
В СамГМУ разработали новую программу для обучения соцработников современным методам ухода
344
В Роспотребнадзоре рассказали, где есть риск заразиться вирусом чикунгунья
14 августа 2025  09:48
В Роспотребнадзоре рассказали, где есть риск заразиться вирусом чикунгунья
332
Диагностика рака и контроль заболеваний. Врач-эндоскопист прошел специальное обучение и оценил возможности нового оборудования..
13 августа 2025  17:30
Пациенты Хворостянской ЦРБ проходят исследования на новом эндоскопическом оборудовании
513
Современная техника для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний используется в фельдшерско-акушерских пунктах и приемном отделении районной больницы.
13 августа 2025  14:47
В Елховскую ЦРБ поступили 8 электрокардиографов
494
Профилактика играет ключевую роль в поддержании здоровья сердца и сосудов.
13 августа 2025  14:32
Самарский врач-кардиолог: 9 правил помогут сохранить здоровье сердца
575
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15054
Весь список
В центре внимания
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
15 августа 2025  13:59
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
147
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
15 августа 2025  13:51
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
153
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками интенсива по развитию БАС «Архипелаг-2025»
15 августа 2025  13:25
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками интенсива по развитию БАС «Архипелаг-2025»
262
Появились подробности массированной атаки беспилотников на Самарскую область
15 августа 2025  10:32
Появились подробности массированной атаки беспилотников на Самарскую область
274
Самарскую область 15 августа атаковали 13 вражеских беспилотников
15 августа 2025  09:25
Самарскую область 15 августа атаковали 13 вражеских беспилотников
239
Весь список