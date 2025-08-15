Жители села Большая Глушица приняли участие в донорской акции

89

Вчера на базе Большеглушицкой ЦРБ прошел выездной день донора при участии специалистов выездной бригады

(Самарской областной клинической станции переливания крови). Всего за несколько часов работы банк крови Самарской области пополнился на 21 литр.

По словам специалистов выездной бригады службы крови для многих доноров участие в подобных мероприятиях стало уже доброй традицией. Большинство жителей сдают кровь регулярно — дважды в год. Самыми активными донорами, по традиции, стали работники медицинского учреждения и других муниципальных служб, а также неравнодушные жители Большой Глушицы.

Среди первых доноров была заведующая поликлиническим отделением Большеглушицкой ЦРБ Сауле Айбулатова.

«Мы рады видеть такое активное желание наших земляков помогать другим людям, ведь каждая доза сданной крови буквально дарит кому-то шанс на жизнь. Всего в акции приняли участие 47 человек, спасибо им всем за проявленную гражданскую позицию и гуманность», - отметила Сауле Имангалиевна.

После тщательного лабораторного исследования кровь и ее компоненты будут направлены в медицинские организации области для здоровья жителей региона.

Фото: минздрав СО