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Жители региона в майские праздники смогут получить необходимую медпомощь

4 мая 2022 13:58
77
Жители региона в майские праздники смогут получить необходимую медпомощь

В праздничные и выходные дни в период с 1 по 10 мая поликлиники региона будут открыты для приема пациентов с 08.00 до 20.00. Прием специалистов и структурных подразделений будет организован по отдельному графику,  подробная информация о работе медицинских служб амбулаторного звена размещена на официальных сайтах учреждений. Для приема   больных с признаками вирусных заболеваний будут работать отдельно выделенные кабинеты – фильтры.

В случае появления признаков ОРВИ, обострения имеющихся хронических заболеваний  медработники настоятельно рекомендуют остаться дома и вызвать врача на дом из поликлиники по месту жительства. Для этого нужно обратиться по телефону в регистратуру своей поликлиники или на горячую линию 122.

По графику работы поликлиник будет организована работа по выдаче и доставке льготных лекарственных препаратов, а также медикаментов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

В амбулаторных медучреждениях продолжат работать диагностические службы и прививочные кабинеты, о графике работы которых получить информацию можно на официальном сайте учреждения.

В праздничные дни будут открыты и прививочные пункты, расположенные в торговых центрах:

Самара:

ТЦ «Гудок»

ул. Красноармейская, 131

12.00 – 16.00 ежедневно

2 этаж

ТЦ «Аврора»

ул. Аэродромная, 47

12.00 – 16.00 ежедневно

2 этаж

ТРК «Космопорт»

ул. Дыбенко, 30, магазин «Ашан»

10.00 – 18.00 ежедневно

1 этаж

ТРК «Вива Лэнд»

проспект Кирова, 147

10.00 – 18.00 ежедневно

2 этаж

Тольятти:

ТЦ «Русь на Волге»

ул. Революционная, 52А

11.00 – 20.00 ежедневно

1 этаж

ТЦ «Парк Хаус»

Автозаводское шоссе, 6

11.00 – 19.00 ежедневно

1 этаж

Напомним, с актуальной информацией об адресах прививочных пунктов можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения в разделе «Вакцинация от COVID-19».

Служба неотложной помощи все выходные и праздничные дни  продолжит работать в своем обычном режиме с 8.00 до 20.00.

Также по графику жители смогут пройти диспансеризацию, с подробной информацией можно ознакомиться на сайте медучреждений.

В  круглосуточном режиме будет работать служба скорой медицинской помощи. При внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, предоставляющих угрозу жизни пациента, необходимо вызвать экстренную медицинскую службу по телефонам 03, 103, 112.

Дежурить в штатном режиме будут и травмпункты.

В Самаре:

1. ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» ул. Полевая, 80а, (тел. (846) 207-22-33) круглосуточно;

2. ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко», ул. Калинина, 32, (тел. (846) 975-33-03(02), (01)) круглосуточно;

3. ГБУЗ СО «Самарская городская больница №7», ул. Крайняя, 17, (тел. (846) 975-32-35) круглосуточно;

4. ГБУЗ СО «Самарская городская больница №10», ул. Медицинская, 4б, (тел. 846) 377-36-27) круглосуточно;

5. ГБУЗ СО «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина», детский травмпункт, ул. Ташкентская, 159, (тел. (846) 273-36-27) круглосуточно.

В Новокуйбышевске:

1. ГБУЗ СО «Новокуйбышевская центральная городская больница», ул. Пирогова, 1, к3, (84635) 6-03-11,6-03-01) круглосуточно.

В Тольятти:

1. ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника №3» ул. Цветной бульвар, 16, кабинет травматологической помощи, круглосуточно (тел. 8482) 37-98-71);

2. ГБУЗ СО «Тольяттинская городская больница №2» ул. Баныкина, 8, (8482) 93-52-01, 93-52-63) кабинет травматологической помощи, приемное отделение, круглосуточно.

В Сызрани:

1. ГБУЗ СО «Сызранская центральная городская больница» ул. Комарова, 1, (тел. 8464)35-27-01)

Теги: Акценты

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