Жители поселка Восточный получают медпомощь в обновленном офисе врача общей практики

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Жители поселка Восточный Большечерниговского района получают медицинскую помощь в обновленном офисе врача общей практики.



В рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения в подразделении выполнен капитальный ремонт. Обновлен интерьер процедурного и прививочного кабинетов офиса, замены системы электричества, отопления и санитарно-технические коммуникации. Входная группа подразделения приведена в соответствие с принципами безбарьерной среды.



«Здание преобразилось внутри и снаружи, – рассказала главный врач Большечерниговской больницы Татьяна Бобошко. – В офисе есть все необходимое для оказания медицинской помощи жителям. В комфортных, современных условиях наблюдаются, проходят профилактические осмотры и диспансеризацию, вакцинацию около 2 тысяч пациентов. Прием в обновленном офисе ведут врач-терапевт и врач общей практики. Также организована выездная работа бригады узких специалистов».





Фото: минздрав СО