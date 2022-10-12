Жители двух сел Исаклинского района получают медпомощь в обновленном офисе врача общей практики

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Жители сел Новое Ганькино и Ганькин Матак Исаклинского района получают медицинскую помощь в обновленном офисе врача общей практики. В подразделении выполнен капитальный ремонт в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.



Обновлен интерьер офиса, заменены напольные покрытия и двери, установлены новые инженерные системы.



«Офис врача общей практики приведен в соответствие с принципами бережливого производства, — отметил главный врач Исаклинской центральной районной больницы Александр Медведев. — Обновлен интерьер помещений, внедрены элементы навигации. Установлен новый пандус для удобства маломобильных пациентов, расширены дверные проемы. Для повышения доступности медицинской помощи жителям организована выездная работа мобильной бригады специалистов в составе врача-оториноларинголога, врача-офтальмолога, врача-невролога, врача-хирурга».



К подразделению также прикреплен новый автомобиль на базе «Лада-Гранта», поставленный в учреждение в этом году в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.



«На автомобиле специалисты выезжают к пациентам для оказания помощи, доставляют лекарственные препараты на дом и биоматериал в лаборатории. При необходимости транспортируют пациентов в офис, — рассказал Александр Викторович. — В обновленном ОВОПе активно проводится вакцинация от COVID-19 и гриппа, диспансеризация и профосмотры. Медпункт оснащен всем необходимым для оказания профилактической помощи».



Всего в этом году в Самарской области обновляются 42 подразделения медицинских организаций. В 15 муниципальных районах возводятся модульные здания для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, врачебных амбулаторий.

Фото: минздрав СО