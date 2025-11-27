Жители 5 населенных пунктов Похвистневского района будут получать медицинскую помощь в новых ФАПах

В ближайшее время жители 5 населенных пунктов Похвистневского района будут получать медицинскую помощь в новых условиях. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и дополнительному финансированию из областного бюджета, выделенному по поручению губернатора Вячеслава Федорищева.

Новые модульные здания уже возведены в селе Сосновка и поселке Венера.

«Все необходимые коммуникации к ним подведены. Будем заниматься лицензированием. Около 700 человек будут получать помощь в современных условиях», — рассказал исполняющий обязанности главного врача Похвистневской районной больницы Николай Микаскин.

В поселке Передовка новый медпункт планируется сдать в декабре. На сегодняшний день строительно-монтажные работы завершены на 75%: модуль установлен, подведены коммуникации. В новых условиях будут получать помощь порядка 100 человек.

Также уже возведены и в ближайшее время начнут работу новые ФАПы в селах Большая Ёга и Султангулово.

«Появление новых ФАПов помогает вывести сельское здравоохранение на качественно новый уровень. Площади помещений значительно больше, а оснащение соответствует современным стандартам, - отметил Николай Микаскин.- Благодаря новым возможностям профилактические мероприятия и диспансеризацию можно будет проводить непосредственно на местах, без необходимости транспортировки пациентов в центральную районную больницу».

Параллельно в Похвистневской ЦРБ за счет областных средств завершается капитальный ремонт хирургического корпуса. Окончание работ планируется до конца декабря.

Модернизация первичного звена здравоохранения является одним из приоритетных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", реализуемого по решению Президента страны Владимира Путина. В текущем году будет построено более 70 новых модульных объектов, включая ФАПы, офисы врачей общей практики и врачебные амбулатории.

Фото: минздрав СО