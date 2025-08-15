Жителей Жигулевска и Похвистневского района приглашают узнать свой ВИЧ-статус

149

В регионе продолжает работать тест-мобиль Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД. В мобильном пункте можно сдать экспресс-тест и получить результат в течение 15 минут.



Каждый желающий сможет:

узнать о рисках, которые могут привести к передаче ВИЧ-инфекции и гепатита С

пройти тестирование

проконсультироваться по вопросам ВИЧ и гепатита С с ведущими специалистами региона.



Место работы мобильного пункта тестирования Самарского областного СПИД центра:



16 августа с 10.00 до 14.00 на парковке ТЦ "Мир"

(г. Похвистнево, ул. Мира, 1А)



17 августа с 12.00 до 16.00 на парковке ТЦ "Озон"

(г. Жигулевск, Московское ш., 18)





Фото: минздрав СО