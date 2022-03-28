Жителей региона приглашают пройти диспансеризацию

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В поликлиниках Самарской области продолжается проведение профилактических осмотров и диспансеризации, в том числе углубленной — для пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию.

Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно, диспансеризация граждан в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно. Основная цель обследования — раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. Программа углубленной диспансеризации направлена на выявление постковидного синдрома и других последствий COVID-19.

«В связи с улучшением эпидемиологической ситуации наше отделение возобновило работу 15 марта, — пояснила заведующая отделением медицинской профилактики Самарской городской поликлиники №4 Анна Тошева. — Особое внимание уделяем пациентам, переболевшим новой коронавирусной инфекцией. Мы приглашаем на углубленную диспансеризацию всех желающих — независимо от того, в какой форме COVID-19. Единственное ограничение этого обследования состоит в том, что от выздоровления пациента должно пройти более 60 дней. Углубленная диспансеризация может включать в себя 1–2 этапа, — в зависимости от состояния здоровья пациента. На первом этапе проводится анкетирование, выполняется измерение уровня насыщенности крови кислородом, спирометрия, определение D-димеров в крови, общий и биохимический анализы крови, рентгенограмма легких, если это необходимо. На основании этих данных специалисты принимают решение о необходимости дальнейшей реабилитации пациента или направлении его на второй этап углубленной диспансеризации. В рамках второго этапа проводится эхокардиография, компьютерная томограмма легких и дуплексное сканирование вен нижних конечностей».

Пройти углубленную диспансеризацию можно с 8.00 до 20.00 в будние дни и с 8.00 до 16.00 в субботу.

«Наша главная задача — тщательно обследовать пациентов в целях своевременного выявления факторов риска развития постковидного синдрома, — подчеркнула Анна Александровна. — В среднем все исследования проводятся в течение двух дней».

Врачи отделения также дают рекомендации по рациональному питанию, дыхательной гимнастике, снижению холестерина.

«Переболев коронавирусом, решил проверить состояние здоровья, — рассказал житель Самары Сергей Косяков. — Болел в августе прошлого года. Температура была, кашель, слабость — лечился амбулаторно. Сейчас все нормально, последствий болезни почти не осталось. Оказалось, диспансеризация не занимает много времени, но помогает контролировать состояние здоровья».

Для записи на диспансеризацию необходимо обратиться в свою поликлинику. Записаться на медосмотр можно дистанционно – по телефону поликлиники или на портале Госуслуги, передает пресс-служба минздрава СО.

Фото: pixabay