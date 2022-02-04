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Жертвами отравления барием стали уже семь пациентов после обследования в медцентре в Петербурге

4 февраля 2022 19:01
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Главврача клиники Евгения Попова арестовали.

Жертвами отравления барием стали уже семь пациентов, проходивших диагностику в петербургском медцентре, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка Следственного комитета.

"В указанном центре на протяжении длительного времени оказывались медицинские услуги населению с применением промышленного химического препарата, не включенного в государственный реестр лекарственных средств, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", — говорится в релизе.

В конце января следователи возбудили уголовное дело из-за того, что более 20 пациентов консультативно-диагностического центра № 1 пострадали, а трое из них умерли после рентгеновского обследования желудка. У всех диагностировали отравление барием.

Главврача клиники Евгения Попова арестовали. Как выяснилось, именно он утвердил заявку на покупку в ООО "НеваРеактив" препарата "Барий сернокислый 0.10 (H2O)%", который не включен в государственный реестр. Сотрудники СК также установили коммерческую структуру — поставщика этого препарата. Там изъяли документы и другие вещественные доказательства, проводятся допросы.

Кроме того, задержали заведующую отделом лучевой диагностики центра. Сейчас решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения.

 

Фото:   pixabay

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