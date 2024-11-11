«Земский фельдшер»: к коллективу Хворостянской ЦРБ присоединилась Татьяна Щёкина

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В этом году к коллективу Хворостянской центральной районной больницы присоединилась фельдшер Татьяна Щёкина – участница программы «Земский фельдшер».



Специалист с юного возраста мечтала о профессии медработника. Прежде чем исполнить мечту Татьяна Щёкина трудилась учителем музыки, получила юридическое образование и уже после поступила в медицинский колледж им. Нины Ляпиной.



«Когда болели мои родственники, я поняла, что хочу помогать людям, - рассказала Татьяна Владимировна. - На данный момент я веду прием населения в поселке Иерусалимский. Местные жители проходят профилактические мероприятия и получают необходимое лечение в фельдшерско-акушерском пункте. Оказываю помощь пациентам с различными жалобами: от проблем с желудком и давлением до реабилитации после инсульта".



При трудоустройстве специалист в рамках программы «Земский фельдшер» получила выплату в размере 750 тысяч рублей.



«В Хворостянском районе действует комплекс мер социальной поддержки медицинских работников. Администрация района предоставляет единоразовую выплату 50 тыс. рублей, а для молодых специалистов возможно строительство собственного жилья. Помогают привлекать новые кадры и мероприятия нацпроекта, благодаря которым улучшаем условия работы, включая новые объекты первичного звена, современное оборудование», - отметил и.о. главного врача Хворостянской больницы Николай Кузьмин.



Программа «Земский фельдшер» ежегодно помогает привлекать в медицинские организации Самарской области десятки специалистов: врачей, фельдшеров, акушерок и медицинских сестер фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и отделений врачей общей практики.



Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами — важное направление национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото: минздрав СО