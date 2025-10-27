Я нашел ошибку
Старт станет самым массовым беговым событием года на самарской земле.
6500 участников зарегистрировались на массовый забег «Чистый спорт» в Самаре
Приговором суда бывшему адвокату назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца с отбыванием в колонии общего режима.
Бывший самарский адвокат признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере
Проводятся следственные действия.
Возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий в отношении девушек в Самаре
Неправильное использование этих уходовых средств может нести серьезные риски для здоровья кожи.
Дерматолог: о вреде патчей и тканевых масок в домашнем уходе
Команды-победители продолжат борьбу на окружных этапах.
Объявлены победители регионального этапа конкурса «Моя профессия – ИТ» в Самаре
Врач пришел в медицину по примеру матери, которая много лет работала медицинской сестрой.
«Земский доктор»: в Ставропольской ЦРБ начал свою профессиональную карьеру новый врач-стоматолог
На данный момент подозреваемые задержаны, им изберут меру пресечения.
В Санкт-Петербурге злоумышленники пытались похитить футболиста «Зенита» и бизнесмена
В финале встретились самарские рапиристы братья Бородачевы — Кирилл и Антон. Победу в решающем поединке одержал Кирилл Бородачев.
Братья Бородачевы - призеры первых всероссийских соревнований нового сезона
«Земский доктор»: в Ставропольской ЦРБ начал свою профессиональную карьеру новый врач-стоматолог

27 октября 2025 16:58
119
Врач пришел в медицину по примеру матери, которая много лет работала медицинской сестрой.

В Ставропольской центральной районной больнице начал свою профессиональную карьеру новый врач-стоматолог Ильяс Сулайманов. Специалист принял участие в программе «Земский доктор/Земский фельдшер», в рамках которой получил единовременную компенсационную выплату в размере 1,5 млн рублей.

Врач пришел в медицину по примеру матери, которая много лет работала медицинской сестрой. На данный момент молодой доктор оказывает стоматологическую помощь жителям небольшого села Ставропольского района Сосновый Солонец.

«Это мое первое официальное место работы. Я горжусь, что начинаю свой путь именно здесь. В настоящее я оформляю документы на земельный участок, где планирую начать строительство собственного дома, чтобы окончательно закрепиться в выбранном для работы районе», — рассказывает Ильяс Сулайманов.

Администрация медучреждения совместно с муниципалитетом реализует комплекс дополнительных мер поддержки для привлечения и закрепления медицинских кадров. Как отметил главный врач больницы Расим Мударисов, в их числе – компенсация расходов на аренду жилья и коммунальные услуги, а также выплату стипендий студентам-целевикам, обучающимся в ординатуре.

Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами —важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизни», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году участниками программы «Земский доктор / Земский фельдшер» в Самарской области уже стали 100 специалистов. До конца года в рамках программы планируется трудоустроить еще 72 медработника.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

