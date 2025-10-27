«Земский доктор»: в Ставропольской ЦРБ начал свою профессиональную карьеру новый врач-стоматолог

119

В Ставропольской центральной районной больнице начал свою профессиональную карьеру новый врач-стоматолог Ильяс Сулайманов. Специалист принял участие в программе «Земский доктор/Земский фельдшер», в рамках которой получил единовременную компенсационную выплату в размере 1,5 млн рублей.



Врач пришел в медицину по примеру матери, которая много лет работала медицинской сестрой. На данный момент молодой доктор оказывает стоматологическую помощь жителям небольшого села Ставропольского района Сосновый Солонец.



«Это мое первое официальное место работы. Я горжусь, что начинаю свой путь именно здесь. В настоящее я оформляю документы на земельный участок, где планирую начать строительство собственного дома, чтобы окончательно закрепиться в выбранном для работы районе», — рассказывает Ильяс Сулайманов.



Администрация медучреждения совместно с муниципалитетом реализует комплекс дополнительных мер поддержки для привлечения и закрепления медицинских кадров. Как отметил главный врач больницы Расим Мударисов, в их числе – компенсация расходов на аренду жилья и коммунальные услуги, а также выплату стипендий студентам-целевикам, обучающимся в ординатуре.



Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами —важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизни», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году участниками программы «Земский доктор / Земский фельдшер» в Самарской области уже стали 100 специалистов. До конца года в рамках программы планируется трудоустроить еще 72 медработника.

Фото: минздрав СО