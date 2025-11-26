«Земский доктор»: врач-терапевт пополнила коллектив Красноармейской больницы

94

В Красноармейском районе все фельдшерско-акушерские пункты укомплектованы медицинскими работниками. Важную роль в привлечении специалистов играет программа «Земский доктор/ Земский фельдшер», которая предусматривают единовременные выплаты в размере 750 тысяч и 1,5 миллиона рублей.



«Кадровые программы и комплекс мер поддержки позволили нам полностью укомплектовать наши медицинские подразделения, – отметил главный врач больницы Николай Юрицин. – Врачи и средние медработники ежемесячно получают федеральную выплату в размере 50 тысяч рублей. Мы также помогаем сотрудникам с жильём и компенсацией аренды на проживание».



Недавно коллектив медучреждения пополнила врач-терапевт Екатерина Галактионова. Выпускница Самарского государственного медицинского университета приняла участие в программе «Земский доктор» и вернулась работать на свою малую родину - в село Красноармейское.



«Я родилась и выросла в Красноармейском районе. После учебы захотелось вернуться в родное село, спокойную атмосферу, быть поближе к семье – родителям, бабушке с дедушкой. Приехала сюда работать по зову сердца. Единовременная выплата поможет решить жилищный вопрос, – подчеркнула врач. — В коллективе меня приняли тепло, коллеги оказывали поддержку и помогали советами».



Привлечение медицинских кадров — одно из ключевых направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году участниками программы «Земский доктор / Земский фельдшер» в Самарской области уже уже стали 126 специалистов. До конца года в рамках программы планируется трудоустроить еще 46 медработников.

Фото: минздрав СО