Выставка «Земля. Ветер. Огонь» объединит в себе более 90 произведений художников. Каждый из троих художников работает над своими полотнами в оригинальной, свойственной только ему манере.
В СОУНБ состоится открытие художественной выставки «Земля. Ветер. Огонь» арт-группы «Горынычи»
С 2007 года кузнечная артель «Вакула», расположенная в Новокуйбышевске, занимается производством художественной ковки. Мастера создают уникальные произведения из металла.
Господдержка помогает развивать кузнечное дело в Новокуйбышевске
Компания «Пенный берег» (часть группы «Полад») начала в Тольятти выпуск комплектов подушек для сидений автомобилей моделей Lada Vesta и Lada Aura. Годовой объём выпуска планируется на уровне до 150 тысяч комплектов.
В регионе запустили производство комплектующих для сидений Lada Vesta и Aura
В программе праздника гостей ждут интерактивные задания, где каждый сможет почувствовать себя учёным-палеонтологом и исследовать окаменелости древних обитателей края, увлекательные палеонтологические игры и викторины, творческие мастер-классы.
В музее им. П.В. Алабина состоится уникальный праздник «Плиозавру 20 лет»
Выпускница Самарского государственного медицинского университета приняла участие в программе «Земский доктор» и вернулась работать на свою малую родину - в село Красноармейское.
«Земский доктор»: врач-терапевт пополнила коллектив Красноармейской больницы
Своевременная и полная оплата потреблённых ресурсов – главное условие участия и вклад в развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Самары! 
«РКС-Самара» к Новому году проводят поощрительную акцию для добросовестных УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК
В Омске состоялись всероссийские соревнования по роллер-спорту в дисциплинах фристайла, закрывающие соревновательный сезон 2025 года.
Спортсмены из Самарской области стали лучшими на всероссийских соревнованиях по роллер-спорту
Она подведет промежуточные итоги года и расскажет о реализации нацпроектов, благоустройстве дворов, ремонте дорог, о подготовке к работе в условиях зимнего сезона и к новогодним праздникам, остановится на теме реставрации ОКН и обновления теплосетей.
Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко проведет прямой эфир с жителями
«Земский доктор»: врач-терапевт пополнила коллектив Красноармейской больницы

26 ноября 2025 15:39
94
Выпускница Самарского государственного медицинского университета приняла участие в программе «Земский доктор» и вернулась работать на свою малую родину - в село Красноармейское.

В Красноармейском районе все фельдшерско-акушерские пункты укомплектованы медицинскими работниками. Важную роль в привлечении специалистов играет программа «Земский доктор/ Земский фельдшер», которая предусматривают единовременные выплаты в размере 750 тысяч и 1,5 миллиона рублей.

«Кадровые программы и комплекс мер поддержки позволили нам полностью укомплектовать наши медицинские подразделения, – отметил главный врач больницы Николай Юрицин. – Врачи и средние медработники ежемесячно получают федеральную выплату в размере 50 тысяч рублей. Мы также помогаем сотрудникам с жильём и компенсацией аренды на проживание».

Недавно коллектив медучреждения пополнила врач-терапевт Екатерина Галактионова. Выпускница Самарского государственного медицинского университета приняла участие в программе «Земский доктор» и вернулась работать на свою малую родину - в село Красноармейское.

«Я родилась и выросла в Красноармейском районе. После учебы захотелось вернуться в родное село, спокойную атмосферу, быть поближе к семье – родителям, бабушке с дедушкой. Приехала сюда работать по зову сердца. Единовременная выплата поможет решить жилищный вопрос, – подчеркнула врач. — В коллективе меня приняли тепло, коллеги оказывали поддержку и помогали советами».

Привлечение медицинских кадров — одно из ключевых направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году участниками программы «Земский доктор / Земский фельдшер» в Самарской области уже уже стали 126 специалистов. До конца года в рамках программы планируется трудоустроить еще 46 медработников.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

