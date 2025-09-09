«Земский доктор»: в Кинель-Черкасскую больницу трудоустроился новый врач анестезиолог-реаниматолог

168

Команда анестезиологов-реаниматологов Кинель-Черкасской центральной районной больницы пополнилась новым специалистом. Участник программы программы «Земский доктор/Земский фельдшер» Андрей Крылач присоединился к коллективу медучреждения несколько месяцев назад.



Новый сотрудник пришел в медицину по примеру отца, военного фельдшера Анатолия Григорьевича, который для сына всегда был примером профессионализма и мужества. Андрей Крылач - выпускник Мордовского государственного исследовательского института им. Н.П. Огарева и имеет за плечами более 10 лет практики в ведущих медицинских учреждениях Самарской области. В самые сложные периоды пандемии COVID-19 он боролся за жизни пациентов в инфекционном стационаре. Недавно врач принял решение присоединиться к коллективу Кинель-Черкасской ЦРБ, особую роль сыграли возможности кадровой программы. Также комплексную поддержку оказывает администрация больницы и села, включая предоставление служебного жилья.



"Важно, чтобы специалисты, которые работали в городе, могли делиться своим опытом в районной больнице. Это позволяет повышать качество и доступность медицинской помощи для жителей, - отметил Андрей Крылач. - Выздоровление пациента — это всегда результат командной работы. Здесь в больнице я отмечаю профессионализм и слаженность действий всего коллектива — от младшего медицинского до административного персонала".



Еще одним приятным бонусом своей новой работы Андрей Крылач считает возможность делиться накопленным опытом с молодыми коллегами — врачами-ординаторами, которые приходят в больницу по целевому направлению.



Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами —важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизни», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году участниками программы «Земский доктор / Земский фельдшер» в Самарской области уже стали 56 специалистов. До конца года в рамках программы планируется трудоустроить еще 110 медработников.

Фото: минздрав СО