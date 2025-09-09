«Земский доктор»: в Кинель-Черкасскую больницу трудоустроился новый врач анестезиолог-реаниматолог

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре в рамках подготовки к отопительному сезону продолжается реконструкция теплотрассы, проходящей под Третьим проездом.
Через перекресток улиц Дыбенко и Третий проезд в Самаре временно ограничат движение транспорта
Тыкву можно использовать в разных вариантах как полезное дополнение, которое помогает подготовить организм к зиме.
Диетолог рассказала о пользе тыквы для здоровья 
В Самаре ночью +7, +9°С, днем +19, +21°С.
10 сентября в регионе без осадков, до +22°С
Самым массовым забегом станет масс-старт для всех любителей здорового образа жизни на 1500 метров.
«Кросс нации»: в Самаре состоится ежегодный Всероссийский день бега 
События проходят на общественных и дворовых пространствах, которые привели в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и программе «Народный бюджет Самарской области».
«Самарская область – наш дом»: более 4 тысяч жителей города уже приняли участие в областной акции 
Всего студенты из 11 вузов Самарской области направили на конкурс 238 инновационных проектов.
ФСИ: 60 студенческих проектов Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.
Сотрудник территориального филиала акционерного общества подозревается в превышении полномочий
Олеся Худова, старший дознаватель отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тольятти, признана лучшей в региональном управлении МЧС России.
В ГУ МЧС СО выбрали лучшего пожарного дознавателя
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.34
0.78
EUR 96.57
1.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Земский доктор»: в Кинель-Черкасскую больницу трудоустроился новый врач анестезиолог-реаниматолог

9 сентября 2025 15:37
168
Новый сотрудник пришел в медицину по примеру отца, военного фельдшера Анатолия Григорьевича, который для сына всегда был примером профессионализма и мужества.

Команда анестезиологов-реаниматологов Кинель-Черкасской центральной районной больницы пополнилась новым специалистом. Участник программы программы «Земский доктор/Земский фельдшер» Андрей Крылач присоединился к коллективу медучреждения несколько месяцев назад.

Новый сотрудник пришел в медицину по примеру отца, военного фельдшера Анатолия Григорьевича, который для сына всегда был примером профессионализма и мужества. Андрей Крылач - выпускник Мордовского государственного исследовательского института им. Н.П. Огарева и имеет за плечами более 10 лет практики в ведущих медицинских учреждениях Самарской области. В самые сложные периоды пандемии COVID-19 он боролся за жизни пациентов в инфекционном стационаре. Недавно врач принял решение присоединиться к коллективу Кинель-Черкасской ЦРБ, особую роль сыграли возможности кадровой программы. Также комплексную поддержку оказывает администрация больницы и села, включая предоставление служебного жилья.

"Важно, чтобы специалисты, которые работали в городе, могли делиться своим опытом в районной больнице. Это позволяет повышать качество и доступность медицинской помощи для жителей, - отметил Андрей Крылач. - Выздоровление пациента — это всегда результат командной работы. Здесь в больнице я отмечаю профессионализм и слаженность действий всего коллектива — от младшего медицинского до административного персонала".

Еще одним приятным бонусом своей новой работы Андрей Крылач считает возможность делиться накопленным опытом с молодыми коллегами — врачами-ординаторами, которые приходят в больницу по целевому направлению.

Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами —важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизни», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году участниками программы «Земский доктор / Земский фельдшер» в Самарской области уже стали 56 специалистов. До конца года в рамках программы планируется трудоустроить еще 110 медработников.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Тыкву можно использовать в разных вариантах как полезное дополнение, которое помогает подготовить организм к зиме.
09 сентября 2025, 19:24
Диетолог рассказала о пользе тыквы для здоровья 
Тыкву можно использовать в разных вариантах как полезное дополнение, которое помогает подготовить организм к зиме. Общество
95
В пунктах вакцинации Самарской области уже проводится процедура, защититься лучше в начале прививочной кампании для своевременного формирования иммунитета. 
09 сентября 2025, 15:05
В регион поступило более 400 тысяч доз вакцины против гриппа 
В пунктах вакцинации Самарской области уже проводится процедура, защититься лучше в начале прививочной кампании для своевременного формирования иммунитета.  Здравоохранение
220
На определенные продуты и их сочетание следует обратить особое внимание.
08 сентября 2025, 21:43
Врач назвала продукты для осеннего рациона
На определенные продуты и их сочетание следует обратить особое внимание. Общество
388
Здравоохранение
Новый сотрудник пришел в медицину по примеру отца, военного фельдшера Анатолия Григорьевича, который для сына всегда был примером профессионализма и мужества.
9 сентября 2025  15:37
«Земский доктор»: в Кинель-Черкасскую больницу трудоустроился новый врач анестезиолог-реаниматолог
168
В пунктах вакцинации Самарской области уже проводится процедура, защититься лучше в начале прививочной кампании для своевременного формирования иммунитета. 
9 сентября 2025  15:05
В регион поступило более 400 тысяч доз вакцины против гриппа 
220
Благодаря нацпроекту современные условия созданы в 6 подразделениях Большеглушицкой больницы
9 сентября 2025  12:40
Благодаря нацпроекту современные условия созданы в 6 подразделениях Большеглушицкой больницы
204
Путин поручил увеличить срок записи к врачу через
9 сентября 2025  09:08
Путин поручил увеличить срок записи к врачу через "Госуслуги"
252
Маммограф и два рентген-аппарата экспертного класса.
8 сентября 2025  17:59
В Самарской поликлинике №2 установлено современное цифровое оборудование
474
В регион уже поступила первая партия вакцины в количестве почти 600 тысяч доз для детей и взрослых в рамках централизованных поставок.
8 сентября 2025  17:41
Где можно узнать о наличии вакцин от гриппа в прививочных пунктах региона
561
По словам Мясникова, в других странах аспирин перестали назначать при отсутствии у человека опасного для жизни сужения сосудов.
8 сентября 2025  16:15
Доктор Мясников самым опасным лекарством в России назвал аспирин
481
Капитальный ремонт объектов первичного звена здравоохранения имеет стратегическое значение для обеспечения доступности медицинской помощи в сельских территориях.
8 сентября 2025  14:41
В 2025 году капитальные ремонты проведены в 6 подразделениях Большеглушицкой больницы
517
Вероника Скворцова — об успехах в борьбе с онкологическими заболеваниями.
6 сентября 2025  14:28
Глава ФМБА : «Российская вакцина от рака готова к применению»
773
В России заявили, что Турция утаивает реальные масштабы эпидемии холеры
6 сентября 2025  11:38
В России заявили, что Турция утаивает реальные масштабы эпидемии холеры
1059
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15161
Весь список
В центре внимания
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
9 сентября 2025  13:37
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
223
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
9 сентября 2025  12:32
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
195
Торжественное городское собрание состоялось в Самаре накануне Дня города
9 сентября 2025  09:59
Торжественное городское собрание состоялось в Самаре накануне Дня города
273
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
8 сентября 2025  14:00
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
500
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
8 сентября 2025  13:54
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
485
Весь список