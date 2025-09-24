«Земский доктор»: коллектив Кинельской ЦРБ пополнился молодым врачом-кардиологом

149

"Чувствую востребованность и возможность применять знания".



Благодаря программе «Земский доктор/Земский фельдшер» коллектив Кинельской центральной районной больницы пополнился молодым врачом-кардиологом.



Ксения Матееску с детства росла в медицинской среде: оба родителя — врачи. После окончания вуза работала в Самарской больнице им. Середавина.



«Мне повезло попасть в отделение кардиологии. Меня вдохновила работа врачей, их профессионализм и отношение к пациентам. Я захотела стать таким же высококлассным специалистом», — отметила врач.



Принять решение о трудоустройстве в Кинельскую больницу врачу помогла кадровая программа. Благодаря ей специалист получила единовременную выплату.



«Мне нравится моя работа здесь, я чувствую свою востребованность и возможность применять свои знания», — подчеркнула врач.



Также специалисту предоставили служебную квартиру, что полностью сняло бытовые трудности, связанные с переездом.



«Районная и городская администрации помогают нам обеспечивать специалистов жильем, возмещает часть арендной платы. Также у них есть возможность получить земельный участок для строительства собственного дома», - рассказал главный врач больницы Сергей Плешаков.



Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами —важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизни», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году участниками программы «Земский доктор / Земский фельдшер» в Самарской области уже стали 56 специалистов. До конца года в рамках программы планируется трудоустроить еще 110 медработников.

Фото: минздрав СО