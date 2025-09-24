Я нашел ошибку
Главные новости:
Самые длинные праздники будут с 31 декабря по 11 января.
Как россияне будут отдыхать в 2026 году
По тактическому замыслу, огонь вспыхнул на втором этаже в комнате для приема пищи в результате короткого замыкания.
В Самаре пожарные провели учение в здании банка
Участие в турнире приняли 469 спортсменов из 36 регионов страны. 
Три медали завоевали самарские дзюдоистки на всероссийских соревнованиях общества «Динамо»
До 1 миллиона рублей на свои проекты могут выиграть самарские студенты.
Продолжается прием заявок на I региональный этап конкурса «Студент года 2025»
Александр Островский, «На всякого мудреца довольно простоты», комедия.
На сцене Театра «Самарская площадь» состоится спектакль Саратовского театра драмы для детей и молодёжи «Версия»
Продолжаются работы по ремонту аварийного участка канализационного коллектора.
Продлено ограничение движения по участку улицы Ставропольской в Самаре
Губернатор сообщил, что после командировки заболел коронавирусом. Тем не менее продолжает удаленно работать.
Вячеслав Федорищев в режиме ВКС провел оперативное совещание облПравительства
"Чувствую востребованность и возможность применять знания".
«Земский доктор»: коллектив Кинельской ЦРБ пополнился молодым врачом-кардиологом
«Земский доктор»: коллектив Кинельской ЦРБ пополнился молодым врачом-кардиологом

24 сентября 2025 17:41
149
"Чувствую востребованность и возможность применять знания".

"Чувствую востребованность и возможность применять знания".

 Благодаря программе «Земский доктор/Земский фельдшер» коллектив Кинельской центральной районной больницы пополнился молодым врачом-кардиологом.

Ксения Матееску с детства росла в медицинской среде: оба родителя — врачи. После окончания вуза работала в Самарской больнице им. Середавина.

«Мне повезло попасть в отделение кардиологии. Меня вдохновила работа врачей, их профессионализм и отношение к пациентам. Я захотела стать таким же высококлассным специалистом», — отметила врач.

Принять решение о трудоустройстве в Кинельскую больницу врачу помогла кадровая программа. Благодаря ей специалист получила единовременную выплату.

«Мне нравится моя работа здесь, я чувствую свою востребованность и возможность применять свои знания», — подчеркнула врач.

Также специалисту предоставили служебную квартиру, что полностью сняло бытовые трудности, связанные с переездом.

«Районная и городская администрации помогают нам обеспечивать специалистов жильем, возмещает часть арендной платы. Также у них есть возможность получить земельный участок для строительства собственного дома», - рассказал главный врач больницы Сергей Плешаков.

Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами —важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизни», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году участниками программы «Земский доктор / Земский фельдшер» в Самарской области уже стали 56 специалистов. До конца года в рамках программы планируется трудоустроить еще 110 медработников.

 

Фото:    минздрав СО

Теги: Медицина Самара

